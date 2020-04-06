Без комиссии: в Томске запустили бесплатный сервис доставки еды

В Томске заработал бесплатный сервис заказа еды Takeaway , в котором можно будет заказать еду напрямую и без комиссии для ресторанов, сообщил ТВ2 руководитель проекта Александр Марченко.

«В нынешних условиях заведения едва ли имеют возможность себя окупать, наша задача – поддержать их, чтобы после окончания кризиса не остаться без большей части любимых кафе и ресторанов. Мы ни с кого не взимаем комиссию. Все деньги проходят напрямую в заведения без нашего участия», — отметил Александр Марченко.





Напомним, в Томской области временно перевели кафе, рестораны и закусочные на режим дистанционной торговли из-за пандемии коронавируса. Ранее несколько заведений в Томске объединились и запустили флешмоб #шагнавстречугостю. Томичи могут сделать предзаказ, договориться о времени самовывоза. Готовые блюда обойдутся со скидкой в 20 %, а забрать и оплатить их можно будет на крыльце заведения.





Оплату за заказы будут принимать сами заведения, отметил Александр. Сервис Takeaway не собирает деньги за доставку еды. Условия доставки кафе определяют самостоятельно.





Он также уточнил, что после пандемии рестораны-участники могут пользоваться сервисом на доступных условиях.





Сейчас на сайте томского агрегатора представлено около 20 кафе и ресторанов. Как рассказал Александр Марченко, над проектом работали пять человек. Поддержание сервиса обходится команде в 120 тысяч рублей.