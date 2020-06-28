Добрые новости
28 июня,
2020
1
фото
Новости

Без холодной воды на день останутся жители Октябрьского района

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В Октябрьском районе Томска жители пяти улиц останутся без холодной воды на день из-за ремонта на водопроводе. Об этом сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Без холодной воды на день останутся жители Октябрьского района

Холодную воду отключат с 09:00 до 21:00 29 июня по следующим адресам:


- Пер. Горшковский, 9, 21, 22, 24, 26, 28а, 30;
- Ул. Загорная, 58, 60, 62, 62а, 66, 70;
- Ул. Лермонтова, 27, 27/1, 29, 31, 33, 37, 37/1, 38, 39, 40, 41/1, 41/2, 42, 43, 45, 47, 48, 50, 52, 54, 56;
- Ул. Свердлова, 3, 3 стр.1, 7, 9, 17;
- Ул. Шишкова, 28, 30.


ООО «Томскводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит томичей произвести запасы воды заблаговременно.



ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.