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Без холодной воды на день останутся жители Октябрьского района
3 часа назад
В Октябрьском районе Томска жители пяти улиц останутся без холодной воды на день из-за ремонта на водопроводе. Об этом сообщает пресс-служба «Томскводоканала».
Холодную воду отключат с 09:00 до 21:00 29 июня по следующим адресам:
- Пер. Горшковский, 9, 21, 22, 24, 26, 28а, 30;
- Ул. Загорная, 58, 60, 62, 62а, 66, 70;
- Ул. Лермонтова, 27, 27/1, 29, 31, 33, 37, 37/1, 38, 39, 40, 41/1, 41/2, 42, 43, 45, 47, 48, 50, 52, 54, 56;
- Ул. Свердлова, 3, 3 стр.1, 7, 9, 17;
- Ул. Шишкова, 28, 30.
ООО «Томскводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит томичей произвести запасы воды заблаговременно.
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