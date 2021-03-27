Без флагов и гимна: российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате мира

Российские фигуристки Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова заняли весь пьедестал на чемпионате мира в Швеции. Об этом пишет «Интерфакс». Свои медали фигуристки получили под Первый концерт Чайковского и без российских флагов.

Анна Щербакова завоевала золото в женском одиночном катании. За короткую и произвольную программы она заработала 233,17 балла.





Второй стала Елизавета Туктамышева с результатом 220,46, третье место досталось Александре Трусовой (217,20).





Российские фигуристы выступают на чемпионате мира без российского флага, гимна и любой другой символики. Слово «Россия» запрещено из-за допингового скандала, а в протоколах и на церемониях значится аббревиатура FSR – Figure Skating Russia (фигурное катание России).





17 декабря Спортивный арбитражный суд решил, что Россия не сможет принимать международные соревнования на протяжении ближайших двух лет. И также отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом.





Напомним, 9 декабря 2019 года исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно проголосовал за отстранение России на четыре года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Российские спортсмены смогут выступать только в нейтральном статусе, без флага и гимна. Причиной отстранения стали изменения в базе Московской антидопинговой лаборатории, которые вносились, чтобы скрыть положительные допинг-пробы российских спортсменов.









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