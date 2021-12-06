Без барных стульев и фуд-корта: томичи оценили проект обновления набережной реки Ушайки

Больше ста человек поучаствовали в опросе, организованном Центром развития городской среды. Ранее архитекторы разработали предложения по модернизации общественной территории на набережной реки Ушайки близ Большого концертного зала Томской филармонии.

Наивысшие оценки получили предложения, связанные с озеленением: высадка деревьев с лавочками вокруг, высадка кустарников и газона, высадка деревьев в приствольные решетки, следует из результатов опроса. «В Томске наблюдается активный запрос на озеленение общественных пространств, и выполненная в граните набережная абсолютно не соответствует данному экологическому тренду. Именно поэтому все меры, связанные пусть даже с точечным, но озеленением территории, оцениваются положительно. Однако, и здесь есть спорные элементы, такие как организация капельного полива склона, высадка растений на склон и устройство зелёной стенки на бастионе — хотя они получают высокие количественные оценки в открытых вопросах прослеживается критика данных мер за их избыточность и дороговизну. Кроме того, жители сомневаются, что обслуживающая организация справится с содержанием требовательной к уходу зеленой стенки», — отмечают в Центре развития городской среды.

Высокие оценки получило предложение по установке скамеек, урн и высоких стульев, однако многие жители беспокоились за безопасность и сохранность барных стульев. «На данный момент жители не готовы к появлению такого типа уличной мебели и просят проектировщиков сосредоточиться на дизайне более традиционных МАФов», — отмечается в исследовании.

Низкие оценки получило и предложение по установке на набережной велопарковок, а также предложение по установке понтонного пирса. Не оценили позитивно и идею обшить стены амфитеатра деревянными панелями.

На сцене томичи предпочитают видеть фонтан, за этот вариант проголосовало 56% опрошенных. Хотя данное решение и критиковалось за дороговизну. «Намного больше критики вызвал вариант с роялем, который выбрали лишь 21% ответивших. Практика использования уличных инструментов, судя по открытым вопросам, в целом томичам нравится. Однако успешных кейсов длительного использования в городе нет — все инструменты, выставленные на улице, подвергались вандализму либо теряли свое качество из-за погодных условий, влажности, резкого изменения температур», — говорится в исследовании.

Одну из самых низких оценок получило предложение создать мобильный фуд-корт в верхней части набережной. По мнению опрошенных, организация фуд-корта — это задача бизнеса. «Тем не менее организация фуд-корта после обновления набережной рекомендуется, однако сделать это лучше за счет вовлечения малого бизнеса — если набережная действительно станет точкой притяжения и местом отдыха, то бизнесу будет выгодно организовать фуд-корт за свой счет, — отметили авторы исследования.

В целом, подавляющему большинству (89%) концепция понравилась. При этом 47% однозначно обозначили свою симпатию проекту, а 42% сомневается только по отдельным деталям. «Недоступность набережной для маломобильных групп и отсутствие доступа к воде, наряду с отсутствием озеленения — это ключевые проблемы реализованного этапа набережной, именно поэтому даже точечные решения, позволяющие улучшить ситуацию, воспринимаются позитивно», — резюмируется в исследовании.