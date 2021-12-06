Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Без барных стульев и фуд-корта: томичи оценили проект обновления набережной реки Ушайки
Новости

Без барных стульев и фуд-корта: томичи оценили проект обновления набережной реки Ушайки

ТВ2 ТВ2

Больше ста человек поучаствовали в опросе, организованном Центром развития городской среды. Ранее архитекторы разработали предложения по модернизации общественной территории на набережной реки Ушайки близ Большого концертного зала Томской филармонии. 

Наивысшие оценки получили предложения, связанные с озеленением: высадка деревьев с лавочками вокруг, высадка кустарников и газона, высадка деревьев в приствольные решетки, следует из результатов опроса.

«В Томске наблюдается активный запрос на озеленение общественных пространств, и выполненная в граните набережная абсолютно не соответствует данному экологическому тренду. Именно поэтому все меры, связанные пусть даже с точечным, но озеленением территории, оцениваются положительно. Однако, и здесь есть спорные элементы, такие как организация капельного полива склона, высадка растений на склон и устройство зелёной стенки на бастионе — хотя они получают высокие количественные оценки в открытых вопросах прослеживается критика данных мер за их избыточность и дороговизну. Кроме того, жители сомневаются, что обслуживающая организация справится с содержанием требовательной к уходу зеленой стенки», — отмечают в Центре развития городской среды.

Высокие оценки получило предложение по установке скамеек, урн и высоких стульев, однако многие жители беспокоились за безопасность и сохранность барных стульев.

«На данный момент жители не готовы к появлению такого типа уличной мебели и просят проектировщиков сосредоточиться на дизайне более традиционных МАФов», — отмечается в исследовании.

Низкие оценки получило и предложение по установке на набережной велопарковок, а также предложение по установке понтонного пирса. Не оценили позитивно и идею обшить стены амфитеатра деревянными панелями.

На сцене томичи предпочитают видеть фонтан, за этот вариант проголосовало 56% опрошенных. Хотя данное решение и критиковалось за дороговизну.

«Намного больше критики вызвал вариант с роялем, который выбрали лишь 21% ответивших. Практика использования уличных инструментов, судя по открытым вопросам, в целом томичам нравится. Однако успешных кейсов длительного использования в городе нет — все инструменты, выставленные на улице, подвергались вандализму либо теряли свое качество из-за погодных условий, влажности, резкого изменения температур», — говорится в исследовании.

Одну из самых низких оценок получило предложение создать мобильный фуд-корт в верхней части набережной. По мнению опрошенных, организация фуд-корта — это задача бизнеса.

«Тем не менее организация фуд-корта после обновления набережной рекомендуется, однако сделать это лучше за счет вовлечения малого бизнеса — если набережная действительно станет точкой притяжения и местом отдыха, то бизнесу будет выгодно организовать фуд-корт за свой счет, — отметили авторы исследования.

В целом, подавляющему большинству (89%) концепция понравилась. При этом 47% однозначно обозначили свою симпатию проекту, а 42% сомневается только по отдельным деталям.

«Недоступность набережной для маломобильных групп и отсутствие доступа к воде, наряду с отсутствием озеленения — это ключевые проблемы реализованного этапа набережной, именно поэтому даже точечные решения, позволяющие улучшить ситуацию, воспринимаются позитивно», — резюмируется в исследовании.

Напомним, что весь проект реконструкции оценивался в 2-2,5 млрд рублей. Первый участок из бетона и гранита торжественно открыли 6 сентября 2019 года.  На очереди второй этап благоустройства —  от «1000 мелочей» до БКЗ. Сейчас стоимость этих работ оценивается в 1,1 миллиарда рублей. Однако денег на продолжение проекта в область от Газпрома уже два года нет и проект заморожен. Новых дат окончания реконструкции набережной Ушайки тоже нет. Забор вокруг Ушайки украшает центр города уже семь лет.

Известный блогер-урбанист Илья Варламов назвал гранитную набережную Ушайки «памятником глупости».  Большинство горожан было тоже не в восторге от нового общественного пространства. Напомним, что изначально местные власти не обсуждали с томичами проект благоустройства набережной, а после того как готовый результат стали критиковать, делали вид, что ничего не слышат. Сейчас почему-то вдруг решили обсудить с общественностью декоративные изменения и выделили деньги из областного бюджета.

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.