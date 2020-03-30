Бессмертный полк запускает цикл подкастов «Письма войны» и «Поисковые хитрости»

Бессмертный полк представит аудиоверсию материалов сайта в цикле подкастов «Письма войны» и «Поисковые хитрости».
«Большинства авторов фронтовых писем сегодня нет в живых. Но в семьях продолжают бережно хранить пожелтевшие «треугольники». В строках, написанных между боями, – тревога за близких, надежда на встречу, страшная правда и святая ложь... В выпусках подкаста «Письма войны» голоса солдат оживают. И, может быть, впервые, внукам и правнукам фронтовиков удается прочувствовать, что они были так же молоды, так же любили, так же хотели жить...», — говорят в штабе движения.
Запись эпизодов подкаста «Письма войны. Хранить вечно» проходит в студии Благосферы – центра развития благотворительности и социальной активности в Москве. Голосами проекта стали режиссер Григорий Кокоткин и актеры спектакля «Рядовые»: Дмитрий Опаричев, Владислава Артюха, Анастасия Степанова, Александр Кузьмин, Анастасия Шаповал.
Как установить судьбу родственника, пропавшего без вести? Где искать следы не вернувшегося с войны солдата, если не знаешь даже его полного имени? В подкасте «Поисковые хитрости» сотрудники Центра поисковой работы Бессмертного полка щедро делятся секретами, помогающими находить информацию в самых сложных случаях.
Подкасты Бессмертного полка сегодня доступны не только на сайте движения (бесплатно), но и на других площадках: в Айтюнсе, Яндекс.Музыке, ВКонтакте, Телеграме, Ютьюбе, Симплкасте, Кастбоксе и в приложении Букмейта.
Если в вашем семейном архиве хранятся письма военного времени, мы будем рады рассказать и вашу историю. Пишите нам на почту Бессмертного полка moypolk@list.ru
«Бессмертный полк» — некоммерческая, неполитическая, негосударственная гражданская инициатива. Главная задача движения – сохранение в каждой семье памяти о солдатах Великой Отечественной войны.
Впервые Бессмертный полк прошел в Томске в 2012 году по инициативе журналистов телерадиокомпании ТВ-2. В колонну Полка с портретами фронтовиков тогда встали более 5 тысяч горожан.
В последующие годы вокруг Томска сложилось сообщество добровольцев из других городов страны. Благодаря людям, подхватившим идею, Бессмертный полк стал действительно народной традицией. Сегодня Полк – это сотни городов и сел в 65 странах мира.
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