Бессмертный полк запускает цикл подкастов «Письма войны» и «Поисковые хитрости»

«Большинства авторов фронтовых писем сегодня нет в живых. Но в семьях продолжают бережно хранить пожелтевшие «треугольники». В строках, написанных между боями, – тревога за близких, надежда на встречу, страшная правда и святая ложь... В выпусках подкаста «Письма войны» голоса солдат оживают. И, может быть, впервые, внукам и правнукам фронтовиков удается прочувствовать, что они были так же молоды, так же любили, так же хотели жить...», — говорят в штабе движения.



Запись эпизодов подкаста «Письма войны. Хранить вечно» проходит в студии Благосферы – центра развития благотворительности и социальной активности в Москве. Голосами проекта стали режиссер Григорий Кокоткин и актеры спектакля «Рядовые»: Дмитрий Опаричев, Владислава Артюха, Анастасия Степанова, Александр Кузьмин, Анастасия Шаповал.



Как установить судьбу родственника, пропавшего без вести? Где искать следы не вернувшегося с войны солдата, если не знаешь даже его полного имени? В подкасте «Поисковые хитрости» сотрудники Центра поисковой работы Бессмертного полка щедро делятся секретами, помогающими находить информацию в самых сложных случаях.



Подкасты Бессмертного полка сегодня доступны не только на сайте движения (бесплатно), но и на других площадках: в Айтюнсе, Яндекс.Музыке, ВКонтакте, Телеграме, Ютьюбе, Симплкасте, Кастбоксе и в приложении Букмейта.



Если в вашем семейном архиве хранятся письма военного времени, мы будем рады рассказать и вашу историю. Пишите нам на почту Бессмертного полка moypolk@list.ru​

