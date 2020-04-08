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08 апреля,
2020
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Новости

«Бессмертный полк» предложили провести в режиме онлайн

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Организаторы акции «Бессмертный полк» призвали воздержаться от проведения массовых мероприятий 9 мая вне зависимости от ситуации с распространением коронавируса. Соответствующее обращение размещено на официальном сайте движения.

«Бессмертный полк» предложили провести в режиме онлайн

«Прежде всего, любая активность полностью зависит от того, как будет развиваться ситуация с пандемией. Наша позиция: мы считаем в условиях реальной опасности, даже по окончании установленного сегодня периода самоизоляции, необходимо воздержаться от проведения, продвижения или участия в сколь-нибудь массовых мероприятиях на улицах 9 мая», - говорится в сообщении.

Организаторы предлагают несколько альтернатив проведения «Бессмертного полка»  — размещение фотографий или видео с воспоминаниями об участниках Великой Отечественной войны в социальных сетях. При этом истории из соцсетей могут попасть в текстовую трансляцию на сайте пресс-центра «Бессмертного полка» 9 мая. Он будет рассказывать, как День Победы отмечают люди в России и всем мире, и публиковать семейные истории из соцсетей с хештегом #Бессмертныйполкдома #мойполкдома.

«Достаньте фотографию или портрет родного человека, соберитесь семьей за столом, вспомните своего солдата, расскажите о нем своим детям», — говорят организаторы.


«Бессмертный полк» — некоммерческая, неполитическая, негосударственная гражданская инициатива. Главная задача движения – сохранение в каждой семье памяти о солдатах Великой Отечественной войны.


Впервые Бессмертный полк прошел в Томске в 2012 году по инициативе журналистов телерадиокомпании ТВ2. В колонну полка с портретами фронтовиков тогда встали более 5 тысяч горожан.


В последующие годы вокруг Томска сложилось сообщество добровольцев из других городов страны. Благодаря людям, подхватившим идею, Бессмертный полк стал действительно народной традицией. Сегодня полк – это сотни городов и сел в 65 странах мира.

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