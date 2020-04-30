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30 апреля,
2020
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Бессмертный Полк 2020: как пройдет мероприятие в онлайне

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В 2020 году акция «Бессмертный полк» пройдет в новом формате — онлайн. Рассказываем подробно, как можно почтить память участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, при этом оставаясь дома.

Бессмертный Полк 2020: как пройдет мероприятие в онлайне
  1. Сфотографируйтесь с портретом родного солдата, расскажите свою историю, снимите видео и опубликуйте пост на своей странице в соцсетях Вконтакте, Фейсбук, Инстаграм – с хэштегом #Бессмертныйполкдома.
  2. 9 Мая смотрите онлайн-трансляцию о том, как люди отмечают День Победы, на сайте moypolk.ru Ваша история, размещенная в соцсетях с хештегом #Бессмертныйполкдома автоматически попадет на сайт.
  3. Смените свою аватарку в соцсетях на Журавлика – символ Бессмертного полка.
  4. Создайте семейный архив памяти – запишите историю в Народную летопись на сайте moypolk.ru
  5. Ищете информацию о своем солдате? Примите участие в Международном образовательном проекте ГенЭкспо (#ХабСудТех) – онлайн-фестивале «Все грани памяти». Три дня (8-10 мая) в прямом эфире на YouTube будут звучать лекции лучших специалистов из десяти стран по военному историческому поиску.

  6. Запишитесь на бесплатные мастер-классы ДШИ (Детские школы искусств) – онлайн «Расскажи о семейных реликвиях» (1-9 мая). Они посвящены тем людям, благодаря которым мы сейчас радуемся мирному небу – ветеранам.

  7. Расскажите свои истории у наших партнеров – на Триколор ТВ в Живом Журнале и сообществе в Вайбере. Опубликуйте семейные снимки с родными, участниками Великой Отечественной войны в Яндекс.Коллекциях.
  8. Слушайте истории Бессмертного полка в эфире Дорожного радио и в подкастах на сайте moypolk.ru
  9. Разместите в окне квартиры транспарант с портретом вашего ветерана, с которым в этом году не получится пройти по улице, или просто фотографию. Как знак того, что в этой семье помнят своих солдат.
  10. И, конечно же, соберитесь семьей за одним столом, вспомните своего героя, расскажите о нем своим детям.


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