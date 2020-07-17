Бесплатными консультациями психологической службы ТГУ пользуется вся Россия

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Психологическая служба ТГУ единственная в России бесплатно предоставляет свои услуги всем желающим, – сообщает пресс-служба вуза со ссылкой на руководителя Азамата Наймана.



С началом эпидемии коронавируса психологическая служба ТГУ перешла на дистанционный формат работы. Через студенческую биржу UniProfi для проведения консультаций были привлечены 12 студентов 2-4 курсов факультета психологии. Наряду с двумя квалифицированными психологами – начальником психологической службы ТГУ Азаматом Найманом и его коллегой Кристиной Белоплотовой – они отвечают на просьбы о помощи, которые поступают не только из Томска, но и со всей России и даже из Украины, Беларуси и Казахстана. За два месяца работы за психологической помощью в службу ТГУ обратилось 173 человека. Преобладают томичи, однако уже были запросы из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Челябинска, Архангельска, Мурманска, Ростова-на-Дону, Ессентуков, Ижевска, Бийска, Омска, Павлодара, Нур-Султана, Донецка, Киева, Минска, и это еще не вся география обращений.



Фото: ГТРК

– Такая работа важна еще и потому, что мы одновременно помогаем студентам – для них практика очень полезна, да еще и оплачивается. Кстати, хотелось бы, чтобы университет и после окончания работы студенческой биржи в августе нашел варианты, как предоставлять студентам-психологам оплачиваемые стажировки. Потому что это великий потенциал. Я вот наблюдаю за ними – есть студентка, у которой была не самая хорошая успеваемость. Но после соприкосновения с реальной практикой у нее появилось стремление учиться и помогать людям. Девушка старается, читает литературу по теме, вопросы задает. Это ли не образование? – подчеркивает Азамат Найман.



Один из самых частых запросов, который стал уже «классикой» для выпускников вузов, касается планов на дальнейшую жизнь. Жалуются люди и на отсутствие желания что-либо делать, дефицит общения, подавленное настроение, заедание проблем... Но бывают и необычные запросы.



– К нам одна девушка обратилась с глобофобией – это паническая боязнь воздушных шариков. Она сразу же сообщила – это не шутка, а проблема, которая ломает ее жизнь. Любая фобия – это серьезная проблема. Тем более, студенты не готовы пока работать с такими сложными случаями. Хотя одна моя студентка все же сказала, что знает эту проблему и попытается с ней поработать. Я ей разрешил, плюс порекомендовал обратиться клиентке к психотерапевту, и некоего успеха мы все же достигли, – рассказал начальник психологической службы ТГУ.

