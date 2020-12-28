«Бесплатные юристы» вернули ветерану труда деньги за якобы оказанные услуги

В середине ноября к томскому омбудсмену Елене Карташовой обратился ветеран труда, который стал жертвой недобросовестных юристов. По телефону его пригласили на «бесплатную консультацию», которая поможет ему добиться оказания необходимой медицинской помощи. Мужчине пришлось взять кредит, так как сумма юридической консультации вместе с услугами банка возросла до 47 тысяч рублей.

Как сообщается на сайте аппарата уполномоченного по правам человека в Томской области, пенсионер так и не получил ни реальной помощи, ни грамотной юридической консультации, да еще и остался с непосильным долгом. В итоге томский омбудсмен обратилась в полицию, чтобы решить проблему оказания ветерану труда некачественной юридической помощи.





«По информации, поступившей в аппарат Уполномоченного, по месту нахождения офиса отсутствует юридическое лицо, с которым Ч. заключил договор о юридической помощи. Позднее были получены сведения о том, что фирма продолжает свою работу в Томске», — говорится в сообщении.





Также стало известно, что сотрудники организации сами вышли на связь с пострадавшим пенсионером и вернули деньги.

Правозащитники еще раз просят быть внимательными к подбору юристов или консультантов по юридическим вопросам. Если предлагают составить жалобы в государственные органы, возможно, стоит позвонить туда, если есть возможность, то записаться на прием. Узнать, как правильно составить обращение, можно тут.