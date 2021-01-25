Бесплатное питание в школах Северска: кому положено и как оформить

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В редакцию агентства ТВ2 обратились родители школьников. Они пожаловались на питание в школьных столовых в Северске. Родители считают, питание для детей из малоимущих семей в закрытом городе — фикция. Детям, которые питаются платно, выдают полноценные обеды, а малоимущим — нет.

Родители попросили остаться анонимными, поэтому адрес школы и класс мы не указываем.

В северских школах бесплатное питание для детей из малоимущих семей — фикция. Если ребенок платно кушает, то ему дают кашу, омлет и булочку. А если бесплатно - из многодетной малоимущей семьи - то только одну булочку! — говорит родитель, который попросил не называть свою фамилию.

Мы связались с начальником департамента образования Северска Ольгой Кулешовой, чтобы узнать, как кормят школьников в Северске. Сначала она согласилась прокомментировать ситуацию с питанием в школьных столовых, но после совещания с руководством отказалась разговаривать с журналистом ТВ2.

Мы написали официальный запрос в мэрию Северска, вот что нам стало известно:

Дети из малообеспеченных многодетных семей и дети с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья) получают двухразовое питание в школьных столовых в Северске.

Как отметили в администрации Северска, примерное десятидневное меню (завтрак, обед и полдник) ОДИНАКОВОЕ для всех учеников начальной школы. На обед школьникам дают закуску, первое, второе блюдо и напиток.

Фото: ТВ2

С 1 сентября все обучающиеся начальной школы получают бесплатное горячее питание. Питание школах для льготников и нельготников отличается только количеством приема пищи.

«Дети из малообеспеченных семей получают дополнительно полдник, согласно СанПину на полдник рекомендуется включать в меню напиток (молоко, кисломолочные продукты, кисели, соки) с булочкой или кондитерским изделием без крема», — пояснили специалисты администрации Северска.

Если родители в начальной школе (за исключением льготников) выбирают двухразовое питание, то второй прием пищи — платный. В среднем, родители тратят на питание 1500 рублей.

Для льготников средняя стоимость обеда в столовой равна 58 рублей. ​

Кто может бесплатно питаться в школах в Северске?

Одноразовое бесплатное питание в Северске получают школьники 1-4 классов. Бесплатно питаться могут и ученики с 5 по 11 класс, в том случае, если они из семей, которые получают субсидии на оплату коммунальных услуг, или находятся под опекой. На бесплатное питание претендуют дети из многодетных семей.

Двухразовое бесплатное питание могут получить дети из малообеспеченных семей и дети с ограниченными возможностями здоровья.

Оформить заявку на бесплатное питание могут родители, написав заявление в школу и предъявив документы, подтверждающие льготы.

Если у вас есть вопросы по горячему питанию в начальной школе в Северске, позвоните +7 (3823) 78-17-45

Кто кормит школьников в Северске?