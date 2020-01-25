Бесплатно в бассейн и на лыжи: как томские студенты отпразднуют Татьянин день

25 января для бесплатного посещения откроют свои двери бассейны спорткомплексов «Кедр» (ул. Высоцкого, 7, с 8.00 до 20.00) и «Победа» (ул. Нахимова, 1, 19.30-21.00). Бассейны «Акватика» (проспект Ленина, 207), «Аврора» (ул. Смирнова, 28/2), «Парус» (Иркутский тракт, 51/3), «Солнечный» (ул. Бирюкова, 22/3) ждут студентов в часы свободного плавания.





Бесплатно взять на прокат беговые лыжи по студенческому билету можно будет на базе «Метелица» (ул. Королева, 13, с 10.00 до 22.00), спорткомплексе «Кедр» (ул. Высоцкого, 7, с 9.00 до 19.00) и в парке активного отдыха «Сосновый бор» (ул. Кутузова, 1б, с 10.00 до 19.00).



Прокат коньков организуют на катке спорткомплекса «Кедр» (ул. Высоцкого, 7, с 13.00 до 19.00), на ул. Интернационалистов, 12 (с 12.00 до 22.00), в парке активного отдыха «Сосновый бор» (ул. Кутузова, 1б, с 10.00 до 19.00), у ДК «Авангард» (ул. Б. Куна, 20, с 11.00 до 20.00), на Белом озере с 12.00 до 23.00, под «звездным небом» (пл. Ново-Соборная, с 11.00 до 22.00), в сквере Студенческих строительных отрядов (ул. Красноармейская, 122, с 12.00 до 18.00), ул. Энергетиков, 6 (с 20.00 до 22.00), в «Юности» (ул. Карла Маркса, 50, с 12.00 до 15.00), ул. Сакко, 50 (с 12.00 до 15.00), на Мавлюкеевском озере (пер. Буяновский, 3а, с 14.00 до 19.00), в Городском саду, с 12.00 до 16.00, и на ул. Ф. Лыткина, 8 (с 18:00 до 19:30).





На Ново-Соборной площади в 17.00 для томичей пройдет концертно-развлекательная программа «Татьянин день».