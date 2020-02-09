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09 февраля,
2020
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Бесплатная проверка бытовых тонометров пройдет в Томске

Алиса Масанова
Алиса Масанова
17 часов назад

11 февраля с 10.00 до 19.00 в библиотеке имени А. С. Пушкина (ул. Карла Маркса, 14) пройдет ежегодная всероссийская акция по проверке точности бытовых тонометров «Будь уверен! Будь здоров!». 


Специалисты Томского центра стандартизации, метрологии и испытаний совместно с Томской областной библиотекой имени А. С. Пушкина бесплатно произведут контроль тонометров артериального давления томичей. При этом пальчиковые и тонометры на запястья проверяться не будут. 


Главная цель акции — донести до жителей, насколько важно проверять точность показаний своего тонометра. Именно это помогает раньше выявить сердечно-сосудистые заболевания, которые являются одной из основных причин смертности в России. 


О профилактике болезней сердца  и кровеносных сосудов посетители смогут узнать на выставке из фонда библиотеки. Она пройдет в то же время в рамках акции. Также специалисты дадут рекомендации об особенностях и методах измерения артериального давления.


«В прошлом году благотворительная акция Росстандарта впервые прошла по всей стране, и участие в ней приняли более 10 тысяч человек. Каждый десятый проверенный метрологами тонометр показал неверные данные, а это опасно для здоровья и жизни его владельца. Особенно для людей пожилого возраста, которые чаще всего пользуются этими приборами для предупреждения и контроля сердечно-сосудистых заболеваний», – отметил руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.


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