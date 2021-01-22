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22 января,
2021
Новости

«Беседы о средне-русской тоске»: ТГУ приглашает на фестиваль арт-антропологии

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Магистерская программа «Art&Science: Искусство. Дизайн. Технологии» института искусств и культуры ТГУ приглашает на дискуссии в рамках фестиваля арт-антропологии DEPRESSED_FEST. Встречи с экспертами пройдут в формате онлайн. Ссылка на трансляцию экспертных дискуссий будет опубликована на сайте фестиваля в день проведения мероприятий: http://tsu-gallery.tilda.ws/depressed_fest

 26 января 18.00

«Беседы о средне-русской тоске»

Православный священник Дионисий Землянов (Томск)


 29 января 18.00

«Медиа-тревога: стоит ли беспокоиться о теориях заговора?"

Илья Яблоков, профессор Университета Лидса (Великобритания)

 

02 февраля 18.00

«Как бренды работали с психическим здоровьем потребителей в 2020 году»

Бурлаков Илья (Москва), эксперт по трендам, партнер Banana Trends, партнёр Blessed.Moscow​ 

Первый фестиваль арт-антропологии DEPRESSED_FEST открылся 25 декабря 2020 года в гибридном формате – в пространстве Галереи «В Главном» и на сайте http://tsu-gallery.tilda.ws. Проект объединил более 60 художников, исследователей и экспертов вокруг проблематики тревожности и депрессии, связанной с пандемией COVID-19.


Офлайн площадка фестиваля – Галерея «В Главном» (пр. Ленина 36, Главный корпус ТГУ. Вход свободный с соблюдением необходимых норм безопасности).

Фестиваль продолжится до 8 марта 2021. По всем вопросам можно обращаться к координатору и арт-директору Галереи «В Главном» – Анастасии Куклиной : +7-909-549-19-01

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