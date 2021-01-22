«Беседы о средне-русской тоске»: ТГУ приглашает на фестиваль арт-антропологии

Новости

Магистерская программа «Art&Science: Искусство. Дизайн. Технологии» института искусств и культуры ТГУ приглашает на дискуссии в рамках фестиваля арт-антропологии DEPRESSED_FEST. Встречи с экспертами пройдут в формате онлайн. Ссылка на трансляцию экспертных дискуссий будет опубликована на сайте фестиваля в день проведения мероприятий: http://tsu-gallery.tilda.ws/depressed_fest

26 января 18.00 «Беседы о средне-русской тоске» Православный священник Дионисий Землянов (Томск)

29 января 18.00 «Медиа-тревога: стоит ли беспокоиться о теориях заговора?" Илья Яблоков, профессор Университета Лидса (Великобритания) 02 февраля 18.00 «Как бренды работали с психическим здоровьем потребителей в 2020 году» Бурлаков Илья (Москва), эксперт по трендам, партнер Banana Trends, партнёр Blessed.Moscow​

Первый фестиваль арт-антропологии DEPRESSED_FEST открылся 25 декабря 2020 года в гибридном формате – в пространстве Галереи «В Главном» и на сайте http://tsu-gallery.tilda.ws. Проект объединил более 60 художников, исследователей и экспертов вокруг проблематики тревожности и депрессии, связанной с пандемией COVID-19.

Офлайн площадка фестиваля – Галерея «В Главном» (пр. Ленина 36, Главный корпус ТГУ. Вход свободный с соблюдением необходимых норм безопасности).