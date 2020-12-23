«Бесчестный детектив»: адвокаты Кляйна прокомментировали фильм о мэре Томска, который показал канал Россия 24

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Адвокаты мэра Ивана Кляйна в своем телеграм-канале «Дело Кляйна» разобрали телевизионное расследование Эдуарда Петрова «Тайна подушки мэра Кляйна», которое показал в эфире федеральный канал «Россия-24». «Кроме бесконечных кадров с льющимся пивом и подушкой с надписью «6 млрд рублей», а также хлестких ярлыков типа «пивной барон», «пивная баронесса», в фильме не содержится ничего внятного о сути претензий к мэру Ивану Кляйну», — говорится в разборе фильма.

Фото: телеграм-канал «Дело Кляйна»

Адвокаты утверждают, что следствию практически нечего предъявить общественности против Ивана Кляйна, кроме ложно интерпретированных и искаженных сведений.

«Ведь если представители следственных органов согласовывали сценарий фильма Петрова, они не могли не заметить, что лгать тот начинает с первых же фраз. Например, Петров говорит: «Кляйна погубила тяга к пиву. Чиновник выделил дополнительный участок земли своему семейному предприятию». Это не оговорка и не чересчур вольная трактовка телевизионщика, это намеренный обман, поскольку ни в одном пункте официального обвинения, предъявленного мэру Томска, нет ни слова о выделении какого-либо дополнительного земельного участка предприятию «Томское пиво», — пишут защитники Ивана Кляйна.

По мнению адвокатов, не выдерживает критики и финальное обвинение в фильме, что Иван Кляйн использовал свое служебное положение в пользу семейного бизнеса.

Фото: кадр из фильма Эдуарда Петрова "Тайна подушки мэра Кляйна"

Сергей Арефьев, руководитель 1-го отдела по расследованию особо важных дел: Вина Кляйна в том, что он дал незаконное указание сотрудникам департамента архитектуры и градостроительства об издании мэрией незаконного постановления об отказе в удовлетворении заявления предпринимателя о смене категории земельного участка.

Адвокаты: О 300-метровой санитарно-защитной зоне ОАО «Томское пиво», из-за которой, собственно, и весь сыр-бор. Обвинение вместе с предпринимателем Аминовым (который в фильме стыдливо не упоминается) считают, что предприятие само (или при помощи мэра Кляйна) установило себе эту 300-метровую зону. И мэр-злодей, не позволяя перевести этот участок в категорию жилой застройки, думал лишь о том, как бы высокие красивые многоэтажные жилые дома вдруг не заслонили солнечный свет, падающий на гаражи его завода.

Но вот ведь какая закавыка. Карта зон с особыми условиями использования территорий по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности до настоящего времени содержит сведения о СЗЗ по участкам в районе ул. Мокрушина. Карта была утверждена решением Думы Томска еще 27 ноября 2007 года за № 687. За шесть лет до того, как Иван Кляйн стал мэром! Это СЗЗ не Томского пива, а СЗЗ продавшего свои земельные участки Томского радиотехнического завода.

Именно в отношении СЗЗ Томского радиотехнического завода судился Аминов в этом году в Томском областном суде, утверждая, что данная зона мешает его градостроительной деятельности. Суд установил наличие СЗЗ на Карте и признал недействительным ее включение в состав зон с особыми условиями с даты вступления решения суда в силу – что произошло недавно, 21.12.2020, после рассмотрения жалобы (в том числе Аминова), на решение суда.

А вот «Томскому пиву» с февраля 2017 года Управлением Роспотребнадзора предписывалось установить СЗЗ в размере 300 метров от границы земельного участка. В том, что такая зона не фантом, свидетельствуют и регулярные предписания, выписываемые Роспотребнадзором в адрес руководства завода. По словам адвокатов «Томскому пиву» самому такая зона была крайне не выгодна, поскольку ее существование налагало на предприятие множество совершенно фантастических требований со стороны надзорных инстанций (например, решить проблему с расположенным в 150 метрах от участка завода жилым домом по Мокрушина,1).

Поэтому, считают адвокаты, утверждения авторов фильма и руководителя отдела по расследованию особо важных дел СУ СК Сергея Арефьева о том, что, якобы, Кляйн дал незаконное указание сотрудникам отказать предпринимателю Аминову из-за СЗЗ, действительности не соответствуют.

Фото: Владимир Бобрецов

В подтверждение своих слов адвокаты приводят тот факт, что «Томское пиво» наоборот добивалось уменьшения размера предписанной Роспотребнадзором СЗЗ. В итоге Роспотребнадзор пошел навстречу заводу и 10.07.2019 года, то есть за год и четыре месяца до ареста мэра, установил СЗЗ для промышленной площадки на Мокрушина,9 по «границе территории промышленной площадки». Т.е. нулевую зону. Что, по их версии, доказывает, что 300-метровая СЗЗ «Томскому пиву» изначально была не нужна.

Кроме того, адвокаты обращают внимание, что в пресловутом «незаконном» постановлении (№ 21 от 23.01.2017 «О предложении о внесении изменений в Генеральный план и правила землепользования и застройки в отношении территории в районе земельного участка по адресу г. Томск ул. Мокрушина 11/1…»), которым, якобы, «причинен существенный вред выразившийся в невозможности использования Аминовым Р.Х. земельного участка по планируемому назначению (в предпринимательской деятельности связанной со строительством многоквартирных жилых домов)» (цитата из обвинительного постановления), нет ни слова о предприятии «Томское пиво» и его 300-метровой санитарно-защитной зоне.

Среди оснований для отказа есть ссылка на загруженное состояние транспортной сети в районе Транспортного кольца и в районе железнодорожного переезда на ул. Мокрушина, нарастающее жилищное строительство в южном направлении от города. Второе основание — отсутствие важных социальных объектов (детских садов и школ) в проекте застройки, а также отсутствие у застройщика утвержденной документации по планировке. И третий момент — пункт о санитарно-защитной зоне, но вовсе не «Томского пива», а бывшего Томского радиотехнического завода. Завода нет, но на тот момент на его площадке имелись неразобранные здания, строения и сооружения, да и сама площадка - земельный участок Аминова –так и не была изменена на разрешенное в 2019 использование под жилую застройку.

По мнению адвокатов, Иван Кляйн в своем отказе Аминову мог бы сослаться и на четвертый пункт — в ответе управления Роспотребнадзора по Томской области 2017 года на обращение предпринимателя Рината Аминова, в котором говорится, что по информации, имеющейся в ведомстве, на смежных с землей Аминова расположены несколько предприятий и объектов 3-5 классов опасности. В частности, предприятие ООО «Томь-Сервис» со 100-метровой СЗЗ, ООО «СтройПроф» по выпуску железобетонных изделий с 300-метровой СЗЗ.

На карте действительно видно, что площадка «Томского пива» непосредственно с участком Рината Харисовича Аминова не граничит, но есть множество других объектов.