Берлинская клиника подтвердила, что Алексея Навального отравили

Берлинская клиника «Шарите» сообщила, что Алексея Навального отравили, сообщает «Медуза». Исследования указывают на отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество неизвестно.





Навальный находится в искусственной коме, его состояние оценивает как серьезное, но острой угрозы для жизни нет, говорится в заявлении больницы. Политика лечат препаратом атропин.





Врачи добавили, что последствия болезни Алексея Навального неясны. Они могут быть долгосрочными, особенно в области нервной системы.





Немецкие медики контактируют с женой политика Юлией Навальной.





Холинэстеразы — группа ферментов из класса гидролаз карбоновых кислот, субстратами которых являются сложные эфиры холина с уксусной, пропионовой или масляной кислотами. Ингибитор — это вещество, которое снижает активность ферментов. Если активность холинэстеразы у пациента снижена или отсутствует, то количество миорелаксанта, воздействующее на нервно-мышечное соединение, значительно возрастает и длительность остановки дыхания может составить несколько часов, что может угрожать жизни больного.



К ингибиторам холинэстеразы относятся в том числе нервно-паралитические газы, в частности, фосфорорганические отравляющие вещества класса «Новичок» — этим ядом в 2018 году были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.







Утром 22 августа Алексея Навального транспортировали в немецкую клинику «Шарите» для лечения. Перелет оплатил сын основателя сотовой связи «Билайн» и фонда «Династия» Борис Зимин.





24 августа глава фонда Cinema for Peace Яка Бизиль заявил, что Алексея Навального отравили ядом. Бизиль считает, что он выживет, но на месяцы будет недееспособен как политик.



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