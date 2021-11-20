Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Желательно — не ранее 22 недели: беременные томички могут привиться от коронавируса
Новости

Желательно — не ранее 22 недели: беременные томички могут привиться от коронавируса

ТВ2 ТВ2

Беременные жительницы Томской области могут поставить вакцину от коронавируса, сообщает телеграм-канал «Область здоровья». Врачи рекомендуют женщинам привиться все-таки до беременности, но в случае, если это не было сделано, вакцинироваться лучше не ранее 22 недели срока.

«COVID-19 является опасным заболеванием для беременных женщин, которое приводит к увеличению риска акушерских осложнений и материнской смертности. Во время беременности COVID-19 особенно опасен для женщин группы риска: с ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими заболеваниями легких, с сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, хроническими заболеваниями печени и почек. Единственным способом профилактики тяжелой формы и летальности от COVID-19 является вакцинация», — объясняет главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталья Долгушина.

Перед вакцинацией проводится обязательный осмотр. Уточнить, имеются ли противопоказания к вакцинации можно у своего лечащего врача. 

Напомним, сегодня в Томске работают десять пунктов вакцинации, привиться в которых могут все желающие:

Вакцинироваться от гриппа и ковида также можно в поликлиниках по месту прикрепления.

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.