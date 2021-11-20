Желательно — не ранее 22 недели: беременные томички могут привиться от коронавируса

Беременные жительницы Томской области могут поставить вакцину от коронавируса, сообщает телеграм-канал «Область здоровья». Врачи рекомендуют женщинам привиться все-таки до беременности, но в случае, если это не было сделано, вакцинироваться лучше не ранее 22 недели срока.

«COVID-19 является опасным заболеванием для беременных женщин, которое приводит к увеличению риска акушерских осложнений и материнской смертности. Во время беременности COVID-19 особенно опасен для женщин группы риска: с ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими заболеваниями легких, с сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, хроническими заболеваниями печени и почек. Единственным способом профилактики тяжелой формы и летальности от COVID-19 является вакцинация», — объясняет главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталья Долгушина.

Перед вакцинацией проводится обязательный осмотр. Уточнить, имеются ли противопоказания к вакцинации можно у своего лечащего врача.

Напомним, сегодня в Томске работают десять пунктов вакцинации, привиться в которых могут все желающие: