Беременную девушку убили в Новосибирске

Сообщение о том, что в подъезде дома в Новосибирске неизвестный ударил женщину ножом и скрылся, поступило в дежурную часть во второй половине дня в понедельник. Пострадавшую госпитализировали, но девушка скончалась в больнице.





«Как выяснили полицейские, после совершения преступления подозреваемый покинул территорию Новосибирской области, воспользовавшись онлайн-сервисом поиска автомобильных попутчиков. В настоящее время задержанный доставлен в Новосибирск», — сообщает УМВД по Новосибирской области.





Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности». Санкция предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 20 лет либо пожизненное заключение.







По данным полиции, мужчина скрывался в одной из омских гостиниц. Подозреваемого доставили к следователю СК, и в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство о его аресте.