Добрые новости
29 января,
2020
Новости

Беременную девушку убили в Новосибирске

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

В Новосибирске убили беременную 33-летнюю девушку. Подозреваемый — сожитель девушки — задержан. 

Сообщение о том, что в подъезде дома в Новосибирске неизвестный ударил женщину ножом и скрылся, поступило в дежурную часть во второй половине дня в понедельник. Пострадавшую госпитализировали, но девушка скончалась в больнице.


«Как выяснили полицейские, после совершения преступления подозреваемый покинул территорию Новосибирской области, воспользовавшись онлайн-сервисом поиска автомобильных попутчиков. В настоящее время задержанный доставлен в Новосибирск», — сообщает УМВД по Новосибирской области.


Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности». Санкция предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 20 лет либо пожизненное заключение.


По данным полиции, мужчина скрывался в одной из омских гостиниц. Подозреваемого  доставили к следователю СК, и в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство о его аресте.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.