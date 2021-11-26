Беременность и COVID-19: ответы на главные вопросы

Заместитель главного врача областного перинатального центра, акушер-гинеколог высшей категории Алла Карманова ответила на вопросы о беременности и COVID-19 в рамках прямого эфира, который проводился в Инстаграм-аккаунте обладминистрации. Кратко приводим главное.

Что нужно учитывать при подготовке к беременности в нынешних эпидемиологических условиях?

— Независимо от условий, в которых мы живем, необходимо помнить, что к любой беременности нужно готовиться. Это разные аспекты на этапе планирования беременности — и витамины, и санация, и консультация со специалистами по поводу своих проблем со здоровьем. Но сегодня, конечно же, ситуация очень особенная. Мы все понимаем, что кроме других проблем, которые могут возникнуть, появилась новая — коронавирусная инфекция. Она не обошла стороной беременность, подготовку к ней и роды, — говорит Алла Карманова. — Будущие мамочки должны понимать: есть очень большой смысл обезопасить себя от тяжелого течения коронавируса. И сделать это можно с помощью вакцинации. Да, маски, да, дистанцирование, да, мытье рук и ношение перчаток в людных местах. Но ведь девять месяцев, год, два не просидишь дома. Мы все социальные люди — живем, работаем, отдыхаем, посещаем медицинские учреждения. Защита от тяжелого течения этой болезни — доступно и должно быть использовано.

Входят ли беременные в группу риска по ковиду?

— Да. Всемирная организация здравоохранения пишет, что беременность — физиологическое состояние с высокой предрасположенностью к тяжелым респираторным инфекциям.

Может ли коронавирус протекать у беременных в тяжелой форме?

— Беременные находятся наравне с группой 65+ и группой иммунокомпрометированных людей. Это связано с особенностями функционирования дыхательной, сердечно-сосудистой и имунной систем. Ковид-19 всегда сложен неожиданностью своего течения. Может быть, что с утра небольшой насморк, заложенность и температура 37,2°C, а уже к вечеру пациентка нуждается в интенсивной терапии, кислородной поддержке или даже инвазивной вентиляции легких.

Какие осложнения могут возникнуть у беременных?

— Самое частое, что мы видим, — пневмония разной степени тяжести. Если это поражение значительной части дыхательной системы и легких, к этому очень быстро присоединяется бактериальная инфекция. В таком случае беременные женщины и их плоды страдают от гипоксии. Это самое тяжелое. Если гипоксия начинает угрожать жизни, приходится таких пациенток спасать вентиляцией легких. Если она не помогает, тогда уже мы прибегаем к родоразрешению.

Как сейчас устроена медицинская помощь беременным с коронавирусом?

— Как только началась эпидемия, в апреле 2020 года, был организован респираторный госпиталь на базе МСЧ №2. Именно туда была заведена акушерская реанимационная неонатальная выездная бригада из специалистов областного перинатального центра. Бригада оказывала помощь беременным и родившим женщинам при наличии коронавирусной инфекции. В этом году ситуация изменилась — число беременных, которые заболевают, значительно увеличилось. Поэтому департамент здравоохранения принял решение, что следует организовать целый респираторный госпиталь на базе родильного дома №4, в котором есть кадры, оборудование, опыт лечения беременных, ведения родов и выхаживания младенцев. Конечно, это стало огромным подспорьем нам с точки зрения курации этих пациенток в комфортных благоприятных условиях. Беременным помогают врачи-терапевты, анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи — это целая мультидисциплинарная бригада, которая дает вести беременность под контролем и в безопасных условиях.

Женщина бессимптомно болеет коронавирусом. Как это скажется на ребенке?

— Точно сказать невозможно. Но вертикальная передача коронавирусной инфекции доказана. Это значит, что во время беременности инфекция от мамы через плацентарный барьер может проникать к плоду. Это не новость, таким образом может передаваться не только коронавирус. Но предсказать течение этого состояния до рождения ребенка невозможно. Да, по ходу течения болезни вы будете посещать акушера-гинеколога и проходить УЗИ, доктор будет, оценивая изменения, понимать, случилось ли что-то неблагоприятное или нет, но риски существуют. В 5-6% случаев имеется внутриутробное инфицирование плода с неблагоприятными воздействиями.