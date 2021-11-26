Беременность и COVID-19: ответы на главные вопросы

Заместитель главного врача областного перинатального центра, акушер-гинеколог высшей категории Алла Карманова ответила на вопросы о беременности и COVID-19 в рамках прямого эфира, который проводился в Инстаграм-аккаунте обладминистрации. Кратко приводим главное.
Что нужно учитывать при подготовке к беременности в нынешних эпидемиологических условиях?
— Независимо от условий, в которых мы живем, необходимо помнить, что к любой беременности нужно готовиться. Это разные аспекты на этапе планирования беременности — и витамины, и санация, и консультация со специалистами по поводу своих проблем со здоровьем. Но сегодня, конечно же, ситуация очень особенная. Мы все понимаем, что кроме других проблем, которые могут возникнуть, появилась новая — коронавирусная инфекция. Она не обошла стороной беременность, подготовку к ней и роды, — говорит Алла Карманова. — Будущие мамочки должны понимать: есть очень большой смысл обезопасить себя от тяжелого течения коронавируса. И сделать это можно с помощью вакцинации. Да, маски, да, дистанцирование, да, мытье рук и ношение перчаток в людных местах. Но ведь девять месяцев, год, два не просидишь дома. Мы все социальные люди — живем, работаем, отдыхаем, посещаем медицинские учреждения. Защита от тяжелого течения этой болезни — доступно и должно быть использовано.
Входят ли беременные в группу риска по ковиду?
— Да. Всемирная организация здравоохранения пишет, что беременность — физиологическое состояние с высокой предрасположенностью к тяжелым респираторным инфекциям.
Может ли коронавирус протекать у беременных в тяжелой форме?
— Беременные находятся наравне с группой 65+ и группой иммунокомпрометированных людей. Это связано с особенностями функционирования дыхательной, сердечно-сосудистой и имунной систем. Ковид-19 всегда сложен неожиданностью своего течения. Может быть, что с утра небольшой насморк, заложенность и температура 37,2°C, а уже к вечеру пациентка нуждается в интенсивной терапии, кислородной поддержке или даже инвазивной вентиляции легких.
Какие осложнения могут возникнуть у беременных?
— Самое частое, что мы видим, — пневмония разной степени тяжести. Если это поражение значительной части дыхательной системы и легких, к этому очень быстро присоединяется бактериальная инфекция. В таком случае беременные женщины и их плоды страдают от гипоксии. Это самое тяжелое. Если гипоксия начинает угрожать жизни, приходится таких пациенток спасать вентиляцией легких. Если она не помогает, тогда уже мы прибегаем к родоразрешению.
Как сейчас устроена медицинская помощь беременным с коронавирусом?
— Как только началась эпидемия, в апреле 2020 года, был организован респираторный госпиталь на базе МСЧ №2. Именно туда была заведена акушерская реанимационная неонатальная выездная бригада из специалистов областного перинатального центра. Бригада оказывала помощь беременным и родившим женщинам при наличии коронавирусной инфекции. В этом году ситуация изменилась — число беременных, которые заболевают, значительно увеличилось. Поэтому департамент здравоохранения принял решение, что следует организовать целый респираторный госпиталь на базе родильного дома №4, в котором есть кадры, оборудование, опыт лечения беременных, ведения родов и выхаживания младенцев. Конечно, это стало огромным подспорьем нам с точки зрения курации этих пациенток в комфортных благоприятных условиях. Беременным помогают врачи-терапевты, анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи — это целая мультидисциплинарная бригада, которая дает вести беременность под контролем и в безопасных условиях.
Женщина бессимптомно болеет коронавирусом. Как это скажется на ребенке?
— Точно сказать невозможно. Но вертикальная передача коронавирусной инфекции доказана. Это значит, что во время беременности инфекция от мамы через плацентарный барьер может проникать к плоду. Это не новость, таким образом может передаваться не только коронавирус. Но предсказать течение этого состояния до рождения ребенка невозможно. Да, по ходу течения болезни вы будете посещать акушера-гинеколога и проходить УЗИ, доктор будет, оценивая изменения, понимать, случилось ли что-то неблагоприятное или нет, но риски существуют. В 5-6% случаев имеется внутриутробное инфицирование плода с неблагоприятными воздействиями.
Как сейчас рожают женщины с подтвержденным коронавирусом?
— Если инфекция подтверждена, пациентка направляется в родильный дом №4. Здесь есть все условия, не надо пугаться слова «ковидарий». Общий поток и акушерский разделены, поэтому беременные находятся в палатах и отделениях вместе с такими же женщинами. Роды проходят под контролем акушеров-гинекологов высочайшей квалификации. Используется вся щадящая аппаратура, как и в любом другом учреждении до пандемии. Рожать можно естественным путем, коронавирус не является показанием к кесареву сечению, если с состоянием все хорошо и благоприятно. Однако очень часто — особенно у пациенток с дыхательной недостаточностью — роды заканчиваются именно так. Это не есть хорошо, но нужно спасать малыша и маму. Эти цифры довольно велики. Почти у половины женщин с тяжелым течением коронавирусной инфекции роды разрешаются путем кесарева сечения на недоношенном сроке.
Откуда врачи знают, как лечить коронавирус у беременных? Есть рекомендации Минздрава?
— Дело в том, что сейчас мы работаем в совершенно четком правовом поле. С точки зрения организации акушерско-гинекологической помощи пациенткам с ковидом имеются три нормативных документа от Минздрава. Первое — приказ № 198н, организующий вообще по стране помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Второе — методические рекомендации по лечению коронавируса, которые обновляются — сейчас уже 13 версия. И с каждой версией опыт, знания и прикладные вещи становятся наиболее полными. Третий нормативный документ — временные клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи беременным, роженицам и рожденным. Все эти документы основаны на мировом опыте за уже прошедший период пандемии. Данные четкие и опубликованы в рецензированных международных источниках.
Почему беременные могут вакцинироваться именно с 22 недели?
— С точки зрения эмбриологии известно, что до 21 недели у плода происходит формирование органов и систем. Поэтому, зная о влиянии вакцинации неполностью, специалисты понимают, что надо обезопасить его от несанкционированных влияний. С 22 недели все системы и органы ребенка уже сформированы, растут — нужно их защитить в том числе вакцинацией. Здесь мы тоже работаем в четком правовом поле. Существует временная методологическая рекомендация по организации вакцинации от COVID-19 на территории Российской Федерации, где совершенно четко прописаны ситуации, связанные с беременностью и родами. В этом документе есть показания, противопоказания и условия вакцинации. Скажу о вакцине — Спутник-V, двухкомпонентная вакцина. В реестре вакцинированных по всему миру находится около 200 тысяч женщин, которые перенесли во время беременности вакцинацию именно им. По этим женщинам имеются работы, где сравнили их течение болезни и родов с невакцинированными неболевшими и не увидели разницу в состоянии рожениц и их детей. Если говорить про тех, кто болел тяжело, — привившиеся женщины становятся выигрышными, так как эти антитела передаются плоду и защищают еще и его.
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