Бензин с начала года в России подорожал на 3%

Рост цен на бензин составил 3,2% с начала текущего года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Росстат.





В среднем по России литр бензин с 30 марта по 5 апреля стоил 47,65 рублей. Бензин марки Аи-92 стоил 44,89 рублей, Аи-95 — 48,48 рублей, Аи-98- 55,11 рублей.





Средняя цена литра дизельного топлива — 49,49 рублей. За неделю оно подорожало на 0,1%, за период с начала года — на 1,6%.





Минэнерго связал подорожание топлива с общей инфляцией.