Бензин с начала года в России подорожал на 3%

Рост цен на бензин составил 3,2% с начала текущего года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Росстат.
В среднем по России литр бензин с 30 марта по 5 апреля стоил 47,65 рублей. Бензин марки Аи-92 стоил 44,89 рублей, Аи-95 — 48,48 рублей, Аи-98- 55,11 рублей.
Средняя цена литра дизельного топлива — 49,49 рублей. За неделю оно подорожало на 0,1%, за период с начала года — на 1,6%.
Минэнерго связал подорожание топлива с общей инфляцией.
В Томской области жители Каргаска пожаловались в региональный УФАС на подорожание бензина. По данным ведомства, с января стоимость литра бензина АИ-92 возросла с 47 руб. до 50,30 руб., рост составил более 6 %.
Сейчас в Каргаске топливо продают три компании: индивидуальный предприниматель, «Адепт» и «СеверНефтеПродукт». Всего в селе Каргасок действует четыре АЗС.
«Антимонопольным органом установлено, что все три предпринимателя являются конкурентами на рассматриваемом товарном рынке, более того совокупная доля указанных хозяйствующих субъектов на рынке реализации бензина составляет 100 %. Безусловно, поддержание цен каждым хозяйствующим субъектом способствует экономическим интересам каждого предпринимателя, так как приводит к устранению конкурентных отношений между ними и устранению ценовой состязательности. Кроме того, учитывая 100-процентную совокупную долю на товарном рынке, у предпринимателей-конкурентов отсутствует риск потери потребителей, а у покупателя, в свою очередь, нет альтернативного выбора продавца. По указанным фактам Томским УФАС России возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства», — отмечает ведомство.