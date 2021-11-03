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Белорусский самолет Ан-12 разбился под Иркутском

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Грузовой самолет Ан-12 рухнул на землю около Иркутска. Ранее он пропал с радаров. Грузовой Ан-12, летевший из Якутска в Иркутск, рухнул в районе села Пивовариха в 4 километрах от местного аэропорта, передает ТАСС. На борту был экипаж в составе восьми человек.

Самолет принадлежит белорусской авиакомпании «Гродно». Ан-12 — это советский военно-транспортный самолет. Он перевозил продукты.

Как сообщает телеграм-канал BAZA, два человека погибли при крушении Ан-12 в Иркутской области. Судьба еще шестерых человек неизвестна. Сейчас обломки самолета тушат пожарные.

«Тайга инфо» сообщает, что Ан-12 рухнул «из-за технической неисправности или непогоды». Самолет разбился при заходе на посадку. По предварительным данным, погибли 7 человек, они умерли по время пожара. 

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