Белорусский самолет Ан-12 разбился под Иркутском

Грузовой самолет Ан-12 рухнул на землю около Иркутска. Ранее он пропал с радаров. Грузовой Ан-12, летевший из Якутска в Иркутск, рухнул в районе села Пивовариха в 4 километрах от местного аэропорта, передает ТАСС. На борту был экипаж в составе восьми человек.

Самолет принадлежит белорусской авиакомпании «Гродно». Ан-12 — это советский военно-транспортный самолет. Он перевозил продукты.

Как сообщает телеграм-канал BAZA, два человека погибли при крушении Ан-12 в Иркутской области. Судьба еще шестерых человек неизвестна. Сейчас обломки самолета тушат пожарные.

«Тайга инфо» сообщает, что Ан-12 рухнул «из-за технической неисправности или непогоды». Самолет разбился при заходе на посадку. По предварительным данным, погибли 7 человек, они умерли по время пожара.