Белорусские СМИ требуют освободить задержанных журналистов

ТВ2 публикует письмо журналистов из Беларуси. Журналисты призывают российских коллег и аудиторию российских СМИ к солидарности и требуют от властей Беларуси прекратить нарушение прав людей и освободить задержанных коллег. Всего с 9 августа в Беларуси задержали 68 журналистов.

«Уважаемые российские коллеги-журналисты, дорогие российские читатели, в этот сложный и очень важный для нашей страны период мы призываем к вашей солидарности и хотим поделиться информацией о происходящем.





Профессиональное сообщество белорусских издателей региональной прессы обращает ваше внимание на происходящее в нашей стране за последние месяцы – от начала президентской избирательной кампании и уже четвертый день после ее проведения:





Весь период электоральной кампании 2020 года по выборам президента массово нарушались права журналистов и СМИ. Это является грубым нарушением свободы слова, принципов гласности и открытости избирательного процесса.





Уже более 5000 человек подверглось задержаниям, угрозам и избиениям со стороны правоохранительных органов и спецслужб – только со времени основного дня голосования 9 августа. Есть факт применения табельного оружия против мирного населения.

Нас, издателей региональной прессы Беларуси, волнуют не только судьба сотрудников, права журналистов и наше профессиональное будущее, но и судьба читателей, населения страны, которая уже четвертый день живет на грани гражданской войны. Журналисты изданий, которые мы представляем, отстаивают наши конституционные права, право населения знать правду о происходящем в стране.





Мы призываем власти прекратить нарушение прав журналистов и СМИ, а тем более насилие против журналистов, а также и граждан, высказывающих протест мирным путем.





Мы призываем мировую общественность отреагировать на происходящее в Беларуси, поддержать белорусский народ всеми возможными способами.





Мы требуем установления и привлечения к ответственности виновных в нарушениях прав журналистов и СМИ.





Мы требуем освободить задержанных ни в чем не повинных людей, остановить насилие в стране и «разгоны-хапуны», по сути геноцид мирных граждан, несогласных с результатами выборов. Привлечь к ответственности тех, кто позволяет это делать, и взыскать с них нанесенный моральный и материальный ущерб людям и хозяйствам регионов;





Мы требуем освободить всех задержанных журналистов и привлечь к ответственности тех, кто препятствовал и препятствует им заниматься профессиональной деятельностью.





Мы требуем обеспечить соблюдение законности по свободе доступа к информации и прекратить тенденциозное освещение событий в стране через госСМИ, клевету, навешивание «ярлыков» и разжигание национального конфликта».





Напомним, 9 августа, по официальным данным, с 80 % голосов шестой раз подряд на выборах в Беларуси победил Александр Лукашенко, который управляет страной с 1994 года. По мнению независимых наблюдателей, победу одержала Светлана Тихановская — филолог, переводчик, супруга блогера, автора ютуб-канала «Страна для жизни», политзаключенного Сергея Тихановского. В ночь с 9 на 10 августа на улицы в Минске и по всей стране вышли тысячи несогласных с результатами выборов белорусов. Полиция действовала жестко — использовала светошумовые гранаты, резиновые пули, дубинки. Было множество раненых и задержанных.





По данным сайта Белорусской ассоциации журналистов, с 9 августа количество задержанных журналистов составляет 68 человек, остаются в неволе 23 журналиста, факты насилия и травмирования зафиксировали у 29 человек.





Постоянно обновляющийся список попавших под репрессии журналистов можно найти на сайте.









ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

​

«Люди хотят перемен. Им надоела эта колхознократия»

«Любой, лишь бы не Лукашенко»

Чтение с листа: «Я не хочу крови и насилия»









ПОДДЕРЖИ ТВ2! Мы пишем о том, что важно.

