«Белить нельзя запретить»: депутаты-урбанисты предложили запретить побелку деревьев в Томске

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Инициативная группа депутатов Думы Томска предложила запретить побелку деревьев в черте города.

«Побелка может производиться только известью или специальными составами только на отдельных участках и объектах, где предъявляются специальные требования. А именно — общественные туалеты, места для сбора мусора», — говорится в предложении депутатов.

Давид Аветян, представляющий инициативу, отметил, что таким образом можно будет сократить расходы.

«С точки зрения города, это копейки. Но те же управляющие компании могут потратить эти деньги на установку лавочки. Есть и альтернативы побелке. Например, обертывание», — отметил Аветян.

Он добавил, что большинство городов от побелки деревьев отказались.

«В 1999 году Горстрой опубликовал документ, в котором утверждает, что побелка стволов деревьев не является необходимой на улицах города. В частности, побелка может нарушать естественное функционирование коры деревьев, ускорять старение, приводить к другим проблемам. Мы все прекрасно знаем, что в лесах деревья стоят без побелки, хорошо себя чувствуют. В Москве, практически во всех городах мира, кроме стран СНГ, деревья не белят», — сказал Аветян. Он добавил, что предложение Горстроя носит рекомендательный характер.