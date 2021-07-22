«Белить нельзя»: депутаты запретили побелку на деревьях в Томске
Депутаты Думы Томска на комитете городского хозяйства Думы запретили побелку деревьев в парках, скверах и на улицах города.
«Есть приказ Госстроя от 1999 года о том, что такая побелка на территории городских поселений не имеет необходимости. Кроме случаев, когда побелка проводится на определенных санитарных зонах», — сообщил один из инициаторов проекта Давид Аветян.
Он предлагает дополнить правила благоустройства Томска и внести запрет на побелку стволов деревьев в парках, скверах, на бульварах и улицах. При этом, побелка может производиться (только известью или специальными средствами для побелки) на отдельных участках и объектах, где предъявляются повышенные санитарные и другие специальные требования (общественные туалеты, места для сбора мусора и бытовых отходов, производства с особой спецификой работ, и так далее).
Ранее депутаты уже рассматривали этот вопрос. Тогда им рекомендовали обсудить эту проблему с биологами и другими специалистами.
«Нам пришло письмо от директора Сибирского ботанического сада ТГУ Михаила Ямбурова, который сообщил, что полностью поддерживает запрет побелки с такой формулировкой. Также он предложил перераспределить средства, которые сейчас тратятся на побелку, на то, чтобы удобрять растения в городе. Другие его коллеги с ним полностью согласны», — отметил Аветян. Он подчеркнул, что побелка нарушает естественную структуру коры, ее кислотность, также известь уменьшает воздухопроницаемость коры, может способствовать тем самым развитию некоторых болезней.
Депутаты комитета городского хозяйства проект поддержали. Теперь документ должен будет подписать председатель гордумы Чингис Акатаев, после чего решение будет направлено в администрацию Томска для утверждения и.о. мэра Михаилом Ратнером.