«Белить нельзя»: депутаты запретили побелку на деревьях в Томске

«Есть приказ Госстроя от 1999 года о том, что такая побелка на территории городских поселений не имеет необходимости. Кроме случаев, когда побелка проводится на определенных санитарных зонах», — сообщил один из инициаторов проекта Давид Аветян.

Он предлагает дополнить правила благоустройства Томска и внести запрет на побелку стволов деревьев в парках, скверах, на бульварах и улицах. При этом, побелка может производиться (только известью или специальными средствами для побелки) на отдельных участках и объектах, где предъявляются повышенные санитарные и другие специальные требования (общественные туалеты, места для сбора мусора и бытовых отходов, производства с особой спецификой работ, и так далее).