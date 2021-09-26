«Белая зима началась внезапно»: В сибирских регионах выпал первый снег

Первый снег выпал сразу в нескольких соседних регионах — в Кемеровской, Новосибирской, Иркутской областях и в Бурятии. Мокрый снег пролетает и в Томске

Например, внезапная зима в Кемерово пришла с непогодой, из-за которой повалились деревья, снег спровоцировал ДТП.

Зима в сентябре пришла в Иркутскую область

Выпал снег и на затяжном Култукском перевале в Иркутской области, многих автомобилистов он застал на летней резине, поэтому образовался затор, случились несколько ДТП. ГИБДД региона вводила временные ограничения движения грузовых авто на этом участке дороги.

МЧС Бурятии предупредило о предстоящем снегопаде заранее. «Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные осадки, местами налипание мокрого снега на проводах, установление временного снежного покрова. Понижение температуры воздуха на 8 и более градусов. На перевалах автодорог местами гололедица, снежные накаты», — говорилось в сообщение. Снег выпал в горном Тункинском районе Бурятии, в поселке Аршан.