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Главная Новости «Беги!»: неизвестные испортили машину томскому депутату и стороннику Навального Андрею Фатееву
Новости

«Беги!»: неизвестные испортили машину томскому депутату и стороннику Навального Андрею Фатееву

ТВ2
ТВ2 ТВ2
день назад

 «Беги» написали неизвестные на автомобиле независимого депутата Думы Томска Андрея Фатеева, сообщил политик в своем телеграм-канале.

«Вышел к машине, а тут такой сюрприз. Вызвал полицию, надеюсь, они не все Мишустина охраняют, и кто-нибудь приедет. Может это сторонники ЗОЖ предлагают делать пробежки по утрам?», — говорится в посте Андрея Фатеева.

Журналисту ТВ2 он уточнил, что испортить машину могли недели две назад: Андрей уезжал из города и к машине подошел только сегодня.

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Андрей Фатеев является депутатом от центрального 11 округа. В рамках Думы Томска входит в комитет по градостроительству и бюджетный комитет. Выступал за сокращение расходов мэрии на пиар в СМИ, голосовал против отчета администрации за 2020 год. Также Андрей Фатеев являлся сотрудником томского Штаба Навального  (*Штабы Навального внесены Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму, 30 апреля 2021 года).

В день приезда Алексея Навального в Томск, в 2017 году, другой его томской стороннице Ксении Фадеевой краской облили машину, а также запенили дверь. Полиция Томска так и не установила подозреваемых.

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