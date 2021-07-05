«Беги!»: неизвестные испортили машину томскому депутату и стороннику Навального Андрею Фатееву

«Беги» написали неизвестные на автомобиле независимого депутата Думы Томска Андрея Фатеева, сообщил политик в своем телеграм-канале.

«Вышел к машине, а тут такой сюрприз. Вызвал полицию, надеюсь, они не все Мишустина охраняют, и кто-нибудь приедет. Может это сторонники ЗОЖ предлагают делать пробежки по утрам?», — говорится в посте Андрея Фатеева.

Журналисту ТВ2 он уточнил, что испортить машину могли недели две назад: Андрей уезжал из города и к машине подошел только сегодня.