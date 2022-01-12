В Томске полицейский случайно выстрелил в окно жилого дома. Никто не пострадал

В Томске сотрудник полиции случайно выстрелил в окно жилого дома на улице 79-й Гвардейской дивизии, повредив балконную дверь и окно, сообщает пресс-служба местного управления МВД. О пострадавших ведомство не упоминает.

«Установлено, что сотрудник ОМВД России по Ленинскому району г. Томска в конце декабря 2021 года непроизвольно произвел выстрел из табельного оружия, в результате чего причинил имущественный ущерб заявительнице», — говорится в сообщении.

Как пишет Baza, полицейский, заступивший на суточное дежурство, надел кобуру и попытался убрать в него заряженное оружие. В этот момент пистолет выстрелил, пуля улетела в сторону жилого дома, находившегося напротив отделения.

«Поначалу лейтенант хотел было отыскать гильзу, но в итоге не смог и решил заменить израсходованный патрон на такой же. Он как раз нашёл его под диваном в своём кабинете, когда делал там перестановку мебели», — сообщает издание.

В начале января жительница этого дома сообщила в полицию о пулевом отверстии в балконном окне своей квартиры. После этого сотрудник полиции признался, что случайно выстрелил из пистолета, сейчас в его отношении проводят служебную проверку.