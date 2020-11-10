Bathyraja sexoculata: ученые ТГУ, МГУ и Японии открыли нового «шестиглазого» ската
«Несколько особей данного вида были пойманы моим коллегой из ВНИРО и МГУ Ильей Гордеевым во время коммерческого рейса на промысле северного одноперого терпуга в районе центральных Курил (о. Симушир), – цитирует пресс-служба ТГУ главного научного сотрудника ВНИРО и Биологического института ТГУ Алексея Орлова. – Научное название нового ската – Bathyraja sexoculata, что дословно означает «шестиглазый». Я предложил такой вариант из-за трех пар светлых пятен на диске и голове данного вида. Официальное же название «новичка» дано по месту вылова – симуширский скат».
Предполагается, что данный вид – эндемик, он обитает локально и только в водах России. Находка описана в статье, опубликованной в престижном международном научном журнале Zootaxa.
По словам ихтиолога, внешне новый вид мало отличим от близкородственных представителей подрода Arctoraja – скатов Смирнова Bathyraja (Arctoraja) smirnovi и щитоносного Bathyraja (Arctoraja) parmifera. Однако последовательность гена CO1 у находки оказалась уникальной, что и позволило установить статус данного вида как ранее не известного науке.
После проведения генетической экспертизы российские ученые отправили сиквенсы (последовательности нуклеотидов) и фото японским коллегам Хаджиме Ишихаре и Рё Мисаве. Сравнив их с собственными генетическими данными уже известных скатов, отсутствовавшими в Генбанке, японские специалисты пришли к выводу, что обнаруженный вид является новым для науки.
Японские ихтиологи специально прилетели в Москву, в Зоомузей МГУ, куда сотрудники ВНИРО передали типовую серию – пять экземпляров скатов. В течение двух суток ученые изучали данные экземпляры и убедились в правильности предварительных выводов. По результатам исследований подготовлена совместная научная статья, в которой авторы описывают морфологические и генетические особенности шестиглазого ската.
В описании нового вида принимали участие пять ученых: Алексей Орлов (ВНИРО, ТГУ, ДГУ, ИПЭЭ РАН, ПИБР ДНЦ РАН), Светлана Орлова (ВНИРО, Москва, Россия), Илья Гордеев (ВНИРО, МГУ, Москва, Россия), Рё Мисава (Тохокский национальный рыбохозяйственный институт, Хачинохе, Япония), Хаджиме Ишихара (W&I Associates Co. Ltd., Йокогама, Япония).
Российские и японские ихтиологи плотно взаимодействуют на протяжении многих лет. Так, в сентябре 2019 года двое российских экспертов — ученый БИ ТГУ Юрий Дылдин и ведущий научный сотрудник Тихоокеанского филиала ВНИРО Игорь Волвенко – приняли участие в работе над международным Красным списком акул, скатов и химер Международного союза охраны природы (IUCN), проводившейся на базе Университета Нагасаки. По итогам недельной работы ученые определили природоохранный статус более 30 представителей класса хрящевых рыб, для которых в дальнейшем будут разработаны рекомендации по охране и рациональной эксплуатации, включая сокращение объемов вылова либо полное его прекращение.
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