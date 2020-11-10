Bathyraja sexoculata: ученые ТГУ, МГУ и Японии открыли нового «шестиглазого» ската

«Несколько особей данного вида были пойманы моим коллегой из ВНИРО и МГУ Ильей Гордеевым во время коммерческого рейса на промысле северного одноперого терпуга в районе центральных Курил (о. Симушир), – цитирует пресс-служба ТГУ главного научного сотрудника ВНИРО и Биологического института ТГУ Алексея Орлова. – Научное название нового ската – Bathyraja sexoculata, что дословно означает «шестиглазый». Я предложил такой вариант из-за трех пар светлых пятен на диске и голове данного вида. Официальное же название «новичка» дано по месту вылова – симуширский скат».

Предполагается, что данный вид – эндемик, он обитает локально и только в водах России. Находка описана в статье , опубликованной в престижном международном научном журнале Zootaxa.

По словам ихтиолога, внешне новый вид мало отличим от близкородственных представителей подрода Arctoraja – скатов Смирнова Bathyraja (Arctoraja) smirnovi и щитоносного Bathyraja (Arctoraja) parmifera. Однако последовательность гена CO1 у находки оказалась уникальной, что и позволило установить статус данного вида как ранее не известного науке.

После проведения генетической экспертизы российские ученые отправили сиквенсы (последовательности нуклеотидов) и фото японским коллегам Хаджиме Ишихаре и Рё Мисаве. Сравнив их с собственными генетическими данными уже известных скатов, отсутствовавшими в Генбанке, японские специалисты пришли к выводу, что обнаруженный вид является новым для науки.