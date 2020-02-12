Бастрыкин принял Римму Круць и вернул ей 1000 рублей за «гниду и козла»

Сегодня, 12 февраля 2020 года председатель СК РФ Александр Бастрыкин принял томскую пенсионерку Римму Круць , которая подожгла плакат у здания томского СК. Видео с этого приема в ближайшее время будет выложено на сайте СК РФ.

Александр Бастрыкин извинился передо мной за томского следователя Романа Айрапетова и вернул мне при всех тысячу рублей — штраф, который я заплатила за то, что по телефону назвала Айрапетова гнидой и козлом. Правда, сам Айрапетов, отказался извинятся передо мной, — рассказала ТВ2 Римма Круць. — Александр Бастрыкин дал поручение московским следователям разобраться в моем деле и сейчас я жду приема. Но это уже маленькая победа, потому что глава СК еще дал поручение разобраться на каком основании меня забрали в психушку».

Напомним, в понедельник, 3 февраля 2020 года, Римма Круць вышла на одиночный пикет к зданию Следственного комитета в Томске. Чтобы привлечь внимание к себе, она решила поджечь плакат, но из-за порыва ветра огонь перекинулся на одежду. В результате скорая помощь доставила Римму Круць с легкими ожогами в больницу. От госпитализации бывшая учительница по физкультуре отказалась.ТВ2 Римма Алексеевна рассказала, что никакого самоподжога она не устраивала и никаких мыслей о суициде у нее не было. «Я в полном адеквате и не собираюсь прекращать борьбу с произволом в правоохранительных органах», — рассказала ТВ2 пенсионерка после инцидента у СК и накануне принудительного помещения в психиатрическую больницу.





Пенсионеры Круць несколько лет пытаются добиться наказания для мошенников, которые продали им трактор с перебитыми номерами. Они не могут им ни пользоваться, ни продать. Бывшая учительница по физкультуре 5 лет пытается добиться наказания для компании экс-депутата облдумы Сергея Агеева, которая продала ее мужу технику с перебитыми номерами. Для покупки трактора пенсионеры Круць взяли кредит в 1,3 млн рублей под 29 % годовых.