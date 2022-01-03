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Бастрыкин поручил проверить жалобу православных активистов Новосибирска на предстоящий концерт лидера Rammstein

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Новосибирской области А.Н.Бадулину организовать проверку жалобы новосибирских православных активистов на фронтмена группы Rammstein и о результатах доложить. Поводом для жалобы послужил концерт Тилля Линдеманна в Новосибирске, который запланирован на 26 января 2022 года в Экспоцентре.

Тилль Линдеманн
Тилль Линдеманн

В средствах массовой информации появилось обращение общественников из Новосибирской области. Активисты высказываются резко против выступления немецкого музыканта, которое должно состояться на территории региона 26 января 2022 года, просят депутатов поддержать их и противодействовать «антикультурным явлениям» на законодательном уровне, а также обратиться в Следственный комитет. Авторы сообщают, что несколько раз музыкант имел проблемы с законом в России из-за своих скандальных песен и клипов.

В своем обращении активисты высказывают солидарность с мнением Председателя Следственного комитета Российской Федерации, который в интервью «Российское газете» заявил о «гибридной войне, которую ведут против России некоторые западные институты» и с тем, что ей необходимо дать отпор, - говорится в пресс-релизе ведомства.

Следственный комитет не указывает, какие именно «общественники» и СМИ имелись ввиду. Но издание Тайга. инфо сообщает, что обращение выпустил «Новосибирский координационный совет в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей». На его сайте опубликовано письмо депутатам Госдумы и Бастрыкину.

Нам, как родителям, очень сложно в таких условиях воспитывать своих собственных детей, ограждать их от того потока мерзости и нечистот, который льется со всех щелей — телевидения, интернета, — признались авторы. — Мы полностью солидарны с Александром Бастрыкиным, и со своей стороны, как представители НКС, уже более восьми лет пытаемся противодействовать подобным вызовам, опираясь на нашу Конституцию, на Стратегию национальной безопасности, и на Основы государственной культурной политики

Письмо носит анонимный характер. Но по информации Тайги.инфо, страницу «координационного совета» во «ВКонтакте» ведет православный активист Иван Квасницкий, который на протяжении нескольких лет пытается через силовиков запрещать новосибирцам ходить на различные культурные мероприятия, выставки и концерты. И вот случилось — Александр Бастрыкин наконец-то услышал борцов за нравственность.

Новосибирское управление СК РФ уже начало проверку «по факту обращения общественников региона, которые высказываются резко против выступления немецкого музыканта и просят депутатов поддержать их и противодействовать „антикультурным явлениям“ на законодательном уровне». В релизе не уточняется, по какой именно статье УК РФ объявлена доследственная проверка.

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