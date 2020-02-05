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05 февраля,
2020
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Новости

Бастрыкин поручил выяснить, из-за чего томская пенсионерка устроила «самоподжог» у здания СК

Роман Чертовских
Роман Чертовских
4 часа назад

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться, почему пенсионерка Римма Круць решила выйти на пикет к зданию Следственного комитета в Томске и совершить «самоподжог». С ожогами «скорая помощь» увезла пенсионерку в больницу. Проверить работу томских следователей Бастрыкин поручает уже второй раз за 2020 год.

Плакат, который подожгла на пикете Римма Круць
Плакат, который подожгла на пикете Римма Круць

Как рассказала ТВ2 сама Римма Круць, она хотела поджечь плакат, чтобы привлечь внимание следователей к своим проблемам, но из-за ветра огонь перекинулся на ее одежду. Женщина уверяет, что самоподжог устраивать не собиралась и находится в адекватном состоянии. С легкими ожогами Римму Круць доставили в больницу, но от госпитализации она отказалась.  

Бастрыкин поручил главе следственного управления по Томской области «незамедлительно» доложить о случившемся, а также о ходе расследования и результатах уголовного дела, из-за которого пенсионерка вышла на пикет и подожгла плакат.  

Сотрудникам центрального аппарата ведомства поручено в кратчайшие сроки проверить уголовное дело на предмет полноты проведенного расследования, а также законность и обоснованность принятого по нему решения, — говорится в сообщении СК РФ. — Также сотрудникам соответствующего подразделения ведомства поручено доложить об обстоятельствах недавнего приема женщины и принятых по его результату мерах.

Несколько лет назад 65-летней Римме Круць и ее мужу продали трактор с перебитыми номерами. Они не могут им ни пользоваться, ни продать. Римма Алексеевна пыталась привлечь к ответственности виновных, но правоохранительные органы много лет не видели состава преступления в продаже трактора по фальшивым документам. 

Бастрыкин поручил выяснить, из-за чего томская пенсионерка устроила «самоподжог» у здания СК
Фото: Римма Круць

В знак несогласия с бездействием правоохранительных органов Римма Круць участвовала в различных акциях. За одну из них — запись видеообращения к президенту РФ Владимиру Путину — она была оштрафована.Также пенсионерка получила штраф за то, что в телефонном разговоре назвала следователя «гнидой и козлом». Была Римма Круць и среди тех пенсионерок, которым удалось в Москве остановить кортеж председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

В конце января 2020 года Римма Круць вновь пыталась попасть на прием к Бастрыкину в Москве. К председателю СК пенсионерка не попала, но встретилась с сотрудниками центрального аппарата комитета. Те пообещали взять расследование на контроль, но с тех пор не выходили на связь.  

В тот же день к Александру Бастрыкину обратилась томичка Елена Ярулина, которая шестой год добивается возбуждения уголовного дела после смерти брата. Женщина не верит, что Андрей Ильющенков (так зовут брата Елены — прим. ред.) скончался от сердечного заболевания. Она считает виновным в смерти соседа, который, по словам Елены, во время конфликта ударил ее брата электрошокером в область сердца. Спустя недолгое время у Ильющенкова случился обширный инфаркт миокарда. Мужчина провел в больнице месяц, работоспособными у него остались лишь 30 % сердца. Требовалась операция, во время которой Андрей Ильющенков скончался. 

Елена Ярулина
Елена Ярулина

Судмедэкспертиза не связала факт удара шокером и последовавший инфаркт брата Елены Ярулиной, сославшись на общую физическую слабость Андрея Ильющенкова. Судмедэкспертиза не подтверждает также факт применения шокера, так как у погибшего не взяли образцы ткани с пострадавших участков тела. Уголовные дела в отношении соседа семьи несколько раз возбуждались и закрывались. Подробнее об этой истории мы рассказывали в материале «Если и сейчас не услышат, пойду с шаманом».

По словам Елены Ярулиной, в день приема Александр Бастрыкин вызвал нескольких представителей томского СК, в том числе главу следственного управления, генерал-майора юстиции Андрея Щукина. Бастрыкин поручил провести служебную проверку в отношении руководства регионального СК в связи с прекращением уголовного дела о причинении смерти по неосторожности. На время проверки сотрудников отстранили от работы. Он также потребовал возбудить уголовное дело, передать его следователям центрального аппарата СК России и назначить дополнительную экспертизу.

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