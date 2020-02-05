Бастрыкин поручил выяснить, из-за чего томская пенсионерка устроила «самоподжог» у здания СК
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться, почему пенсионерка Римма Круць решила выйти на пикет к зданию Следственного комитета в Томске и совершить «самоподжог». С ожогами «скорая помощь» увезла пенсионерку в больницу. Проверить работу томских следователей Бастрыкин поручает уже второй раз за 2020 год.
Как рассказала ТВ2 сама Римма Круць, она хотела поджечь плакат, чтобы привлечь внимание следователей к своим проблемам, но из-за ветра огонь перекинулся на ее одежду. Женщина уверяет, что самоподжог устраивать не собиралась и находится в адекватном состоянии. С легкими ожогами Римму Круць доставили в больницу, но от госпитализации она отказалась.
Бастрыкин поручил главе следственного управления по Томской области «незамедлительно» доложить о случившемся, а также о ходе расследования и результатах уголовного дела, из-за которого пенсионерка вышла на пикет и подожгла плакат.
Сотрудникам центрального аппарата ведомства поручено в кратчайшие сроки проверить уголовное дело на предмет полноты проведенного расследования, а также законность и обоснованность принятого по нему решения, — говорится в сообщении СК РФ. — Также сотрудникам соответствующего подразделения ведомства поручено доложить об обстоятельствах недавнего приема женщины и принятых по его результату мерах.
Несколько лет назад 65-летней Римме Круць и ее мужу продали трактор с перебитыми номерами. Они не могут им ни пользоваться, ни продать. Римма Алексеевна пыталась привлечь к ответственности виновных, но правоохранительные органы много лет не видели состава преступления в продаже трактора по фальшивым документам.
В знак несогласия с бездействием правоохранительных органов Римма Круць участвовала в различных акциях. За одну из них — запись видеообращения к президенту РФ Владимиру Путину — она была оштрафована.Также пенсионерка получила штраф за то, что в телефонном разговоре назвала следователя «гнидой и козлом». Была Римма Круць и среди тех пенсионерок, которым удалось в Москве остановить кортеж председателя СК РФ Александра Бастрыкина.
В конце января 2020 года Римма Круць вновь пыталась попасть на прием к Бастрыкину в Москве. К председателю СК пенсионерка не попала, но встретилась с сотрудниками центрального аппарата комитета. Те пообещали взять расследование на контроль, но с тех пор не выходили на связь.
В тот же день к Александру Бастрыкину обратилась томичка Елена Ярулина, которая шестой год добивается возбуждения уголовного дела после смерти брата. Женщина не верит, что Андрей Ильющенков (так зовут брата Елены — прим. ред.) скончался от сердечного заболевания. Она считает виновным в смерти соседа, который, по словам Елены, во время конфликта ударил ее брата электрошокером в область сердца. Спустя недолгое время у Ильющенкова случился обширный инфаркт миокарда. Мужчина провел в больнице месяц, работоспособными у него остались лишь 30 % сердца. Требовалась операция, во время которой Андрей Ильющенков скончался.
Судмедэкспертиза не связала факт удара шокером и последовавший инфаркт брата Елены Ярулиной, сославшись на общую физическую слабость Андрея Ильющенкова. Судмедэкспертиза не подтверждает также факт применения шокера, так как у погибшего не взяли образцы ткани с пострадавших участков тела. Уголовные дела в отношении соседа семьи несколько раз возбуждались и закрывались. Подробнее об этой истории мы рассказывали в материале «Если и сейчас не услышат, пойду с шаманом».
По словам Елены Ярулиной, в день приема Александр Бастрыкин вызвал нескольких представителей томского СК, в том числе главу следственного управления, генерал-майора юстиции Андрея Щукина. Бастрыкин поручил провести служебную проверку в отношении руководства регионального СК в связи с прекращением уголовного дела о причинении смерти по неосторожности. На время проверки сотрудников отстранили от работы. Он также потребовал возбудить уголовное дело, передать его следователям центрального аппарата СК России и назначить дополнительную экспертизу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Семеро томичек объявили голодовку и держат ее, несмотря на праздник
Заявление от голодающих томичек ушло в Москву
«Проверить и убрать»: Бастрыкин назначил проверку томского СК
Пишем о том, что важно. ПОДДЕРЖАТЬ ТВ2
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?