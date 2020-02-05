Бастрыкин поручил выяснить, из-за чего томская пенсионерка устроила «самоподжог» у здания СК

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться, почему пенсионерка Римма Круць решила выйти на пикет к зданию Следственного комитета в Томске и совершить «самоподжог». С ожогами «скорая помощь» увезла пенсионерку в больницу. Проверить работу томских следователей Бастрыкин поручает уже второй раз за 2020 год.

Как рассказала ТВ2 сама Римма Круць, она хотела поджечь плакат, чтобы привлечь внимание следователей к своим проблемам, но из-за ветра огонь перекинулся на ее одежду. Женщина уверяет, что самоподжог устраивать не собиралась и находится в адекватном состоянии. С легкими ожогами Римму Круць доставили в больницу, но от госпитализации она отказалась.



Бастрыкин поручил главе следственного управления по Томской области «незамедлительно» доложить о случившемся, а также о ходе расследования и результатах уголовного дела, из-за которого пенсионерка вышла на пикет и подожгла плакат.

Сотрудникам центрального аппарата ведомства поручено в кратчайшие сроки проверить уголовное дело на предмет полноты проведенного расследования, а также законность и обоснованность принятого по нему решения, — говорится в сообщении СК РФ. — Также сотрудникам соответствующего подразделения ведомства поручено доложить об обстоятельствах недавнего приема женщины и принятых по его результату мерах.

Несколько лет назад 65-летней Римме Круць и ее мужу продали трактор с перебитыми номерами. Они не могут им ни пользоваться, ни продать. Римма Алексеевна пыталась привлечь к ответственности виновных, но правоохранительные органы много лет не видели состава преступления в продаже трактора по фальшивым документам.

Фото: Римма Круць