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Баста — амбассадор банка «Открытие»: эта новость в топе инфоповодов 2019 года в сфере финансов

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Медиалогия и Adindex признали одним из самых значимых информационных поводов 2019 года в финансовой сфере новость о выборе амбассадором банка «Открытие» известного музыканта и бизнесмена Василия Вакуленко (Басты).

Баста — амбассадор банка «Открытие»: эта новость в топе инфоповодов 2019 года в сфере финансов

По оценке экспертов «Медиалогии», на эту тему вышло 455 публикаций в СМИ. Суммарный показатель МедиаИндекса (качественного показателя эффективности PR-коммуникаций, который учитывает влиятельность СМИ и заметность сообщений) данного инфоповода составил 4976 пунктов.


Официальное представление нового амбассадора бренда банка «Открытие» и нового образа надежного банка состоялось 27 июня 2019 года.


«Выбор Басты был шагом смелым, но крайне необходимым, чтобы подчеркнуть масштабную трансформацию бизнеса, – уверен руководитель блока «Маркетинг и коммуникации» банка «Открытие» Евгений Сидоров. – Василий Вакуленко наиболее точно соответствует новому позиционированию бренда «Открытия». Его знают, ему доверяют, его считают надежным и честным, он не притворяется и не играет на публику, он идет вперед и постоянно развивается».


Масштабная рекламная кампания банка «Открытие» и его продуктов во второй половине 2019 года позволили существенно повысить узнаваемость бренда и восприятие его атрибутов. По данным BrandScience Brand Navigator, узнаваемость бренда банка «Открытие» в 2019 году увеличилась на 33 %, восприятие банка «Открытие» как надежной кредитной организации выросло на 147 %, а индекс потребительской лояльности (NPS) увеличился на 183 %.


Василий Вакуленко (Баста) — музыкант, телерадиоведущий, актер, сценарист, режиссер и продюсер. Среди его хитов песни «Моя игра», «Там, где нас нет», «Здесь даже солнца не видно», «Выпускной», «Сансара».



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