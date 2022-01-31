Басманный суд продлил еще на 3 месяца арест следователя Арефьева и бизнесмена Левчугова

Басманный суд города Москвы продлил еще на 3 месяца меру пресечения в виде заключения под стражей главе отдела по расследованию особо важных дел томского СУ СК РФ Сергею Арефьеву и бизнесмену Владиславу Левчугову.

Напомним, что Арефьев и Левчугов были задержаны в Томске 2 декабря. Арефьев расследовал уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством одной из местных компаний. Следствие утверждает, что во время расследования он нашел посредника, которому рассказал, что за взятку готов прекратить данное дело. Также Арефьев сам встречался с исполнительным директором компании и требовал передачи ему взятки в особо крупном размере. Учредитель коммерческой организации обратился в правоохранительные органы, дальнейшие переговоры проходили под контролем правоохранителей.

«При непосредственной передаче взятки 2 декабря посредник, а в дальнейшем и Арефьев, задержаны. С их участием в настоящее время проводятся неотложные следственные действия. Им планируется предъявить обвинения в зависимости от роли каждого в получении взятки и в посредничестве во взяточничестве», — сообщило томское управление СК РФ.

По информации «Честного детектива», «размер взятки для Томска приличный — по некоторым данным можно купить 3-комнатную квартиру в центре». Канал утверждает, что посредником при даче взятки выступил Вячеслав Левчугов.