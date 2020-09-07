Башню со здания томской мэрии восстановят к декабрю

«Несущий каркас башни будет усилен, а внутри купола восстановлена металлическая лестница. Деревянные элементы внутри конструкции будут обработаны антисептическим и огнезащитным составом. Сейчас подрядчик «Томскремстройпроект» проводит ремонт парапета и ограждающей деревянной конструкции, которые не ремонтировались около 30 лет. Сгнившие деревянные элементы представляли опасность для прохожих», — говорится в сообщении.

В мэрии добавляют, что параллельно этому завершается реставрация часов: старый циферблат заменили на новой, обновили части часового механизма. Шпиль и флюгер по чертежам 1900 года воссоздают специалисты ТЭМЗа. Этот элемент утратили больше 50 лет назад.





По контракту с подрядчиком работы должны завершиться до 15 декабря.





Для справки: Здание томской мэрии по улице Ленина, 73 было построено в самом конце XIX века по заказу торгового дома «Кухтерин и сыновья». Автором проекта был архитектор Константин Лыгин, который в ту пору активно проектировал и строил в Томске. Его фирменный стиль — сочетание красного кирпича и желтого песчаника. Изначально на первом этаже здания располагались магазины, второй и третий этаж сдавались в аренду Казначейству и Казенной палате.





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