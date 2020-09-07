Добрые новости
07 сентября,
2020
2
фото
Новости

Башню со здания томской мэрии восстановят к декабрю

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

Подрядчики продолжают ремонт и реставрацию купола здания мэрии, сообщает пресс-служба администрации города.


«Несущий каркас башни будет усилен, а внутри купола восстановлена металлическая лестница. Деревянные элементы внутри конструкции будут обработаны антисептическим и огнезащитным составом. Сейчас подрядчик «Томскремстройпроект» проводит ремонт парапета и ограждающей деревянной конструкции, которые не ремонтировались около 30 лет. Сгнившие деревянные элементы представляли опасность для прохожих», — говорится в сообщении.

Башню со здания томской мэрии восстановят к декабрю
Башню со здания томской мэрии восстановят к декабрю

В мэрии добавляют, что параллельно этому завершается реставрация часов: старый циферблат заменили на новой, обновили части часового механизма. Шпиль и флюгер по чертежам 1900 года воссоздают специалисты ТЭМЗа. Этот элемент утратили больше 50 лет назад.


По контракту с подрядчиком работы должны завершиться до 15 декабря.


Для справки: Здание томской мэрии по улице Ленина, 73 было построено в самом конце XIX века по заказу торгового дома «Кухтерин и сыновья». Автором проекта был архитектор Константин Лыгин, который в ту пору активно проектировал и строил в Томске. Его фирменный стиль — сочетание красного кирпича и желтого песчаника. Изначально на первом этаже здания располагались магазины, второй и третий этаж сдавались в аренду Казначейству и Казенной палате.


ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.