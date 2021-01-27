Башня Александра Лунева загорелась вечером в Томске

В пресс-службу МЧС сообщение о возгорании поступило в 22:52. Площадь пожара составила 7 квадратных метров, 10 спасателей потушили огонь за 20 минут.

Скорее всего, случилось короткое замыкание во временных электрических удлинителях на 5 этаже, где идут работы. Мы оставили их включенными после работы, — рассказал ТВ2 Александр Лунев. — В 23 вечера я был не в башне. Знакомые позвонили и сказали, что там выключился свет. Я приехал и не сразу понял, что там происходит, начал разбираться с проводкой. Поднялся с фонариком наверх, высунул голову на пятый этаж и чуть сознание не потерял: там горел утеплитель, все было заполнено ядовитым дымом. Я не рискнул пониматься выше и вызвал пожарных.

Александр добавил, что сотрудники МЧС пролили этаж водой и открыли окна для проветривания. От пожара на пятом этаже полопались стекла, сгорела стена и весь инструмент, которым велись работы на башне Пострадала система отопления и проводка.





«Попросил знакомых помочь сегодня с разбором пожара. Ущерб мне пока сложно оценить, но речь точно идет о сотнях тысяч. Там только инструментов было на очень большую сумму», — закончил владелец башни.