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27 января,
2021
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Башня Александра Лунева загорелась вечером в Томске

Роман Чертовских
Роман Чертовских
13 минут назад

Бывшая водонапорная башня на 19-й Гвардейской дивизии, отреставрированная Александром Луневым, загорелась вечером 26 января. Сам Александр считает, что причиной пожара могло стать короткое замыкание.


Башня Александра Лунева загорелась вечером в Томске

В пресс-службу МЧС сообщение о возгорании поступило в 22:52. Площадь пожара составила 7 квадратных метров, 10 спасателей потушили огонь за 20 минут.


Скорее всего, случилось короткое замыкание во временных электрических удлинителях на 5 этаже, где идут работы. Мы оставили их включенными после работы, — рассказал ТВ2 Александр Лунев. — В 23 вечера я был не в башне. Знакомые позвонили и сказали, что там выключился свет. Я приехал и не сразу понял, что там происходит, начал разбираться с проводкой. Поднялся с фонариком наверх, высунул голову на пятый этаж и чуть сознание не потерял: там горел утеплитель, все было заполнено  ядовитым дымом. Я не рискнул пониматься выше и вызвал пожарных. 

Александр добавил, что сотрудники МЧС пролили этаж водой и открыли окна для проветривания. От пожара на пятом этаже полопались стекла, сгорела стена и весь инструмент, которым велись работы на башне Пострадала система отопления и проводка. 


«Попросил знакомых помочь сегодня с разбором пожара. Ущерб мне пока сложно оценить, но речь точно идет о сотнях тысяч. Там только инструментов было на очень большую сумму», — закончил владелец башни. 

В 2012  году томич Александр Лунев выкупил у мэрии здание бывшей водонапорной башни на улице 19-й Гвардейской Дивизии, 36а. В октябре 2020 года после восьми лет ремонта башня стала пригодной для комфортного проживания и Александр переехал в нее. Однако ремонтные работы в здании продолжились. 

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