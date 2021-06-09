Барнаульские врачи пожаловались на отсутствие ковидных выплат

В Алтайском крае врачи пожаловались на отсутствие выплат, положенных им за работу с больными коронавирусом. Их обвинили в неисполнении обязанностей.
«Мы, санитары КГБУЗ „Городская больница №5“ отделения реанимации интенсивной терапии (ковидный госпиталь на Змеиногорском тракте, 75), вынуждены подать коллективную жалобу на руководство больницы. С 1 по 31 мая 2021 нам не внесли в табель отработанные часы, за которые нам полагаются социальные выплаты как медицинским работникам, работающими с инфекцией ковид-19», — говорится в заявлении, опубликованном в сообществе «Барнаул22» во «ВКонтакте».
По словам медиков, без специальных выплат остались все 23 санитара. Им отказали под предлогом «невыполнения должностных обязанностей»: «Но доказательств и замечаний не было. И это подтверждают проверки эпидемиологической инстанции. Все отработанные часы зафиксированы в журналах, которые находятся на постах в отделении».
«Обидно, мы ходим все в рвотных массах пациентов (простите за подобные выражения), а нас лишают этих выплат. Да как так? Работаем через сутки, выходим в красную зону. Отработали 288 часов! Я понимаю‚ что мы сами туда пошли, но мы пошли работать и получать деньги, а нас лишают выплат», — сказано в заявлении.
Медики обратились в прокуратуру и администрацию президента РФ.