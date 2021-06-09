Барнаульские врачи пожаловались на отсутствие ковидных выплат

В Алтайском крае врачи пожаловались на отсутствие выплат, положенных им за работу с больными коронавирусом. Их обвинили в неисполнении обязанностей.



​«Мы, санитары КГБУЗ „Городская больница №5“ отделения реанимации интенсивной терапии (ковидный госпиталь на Змеиногорском тракте, 75), вынуждены подать коллективную жалобу на руководство больницы. С 1 по 31 мая 2021 нам не внесли в табель отработанные часы, за которые нам полагаются социальные выплаты как медицинским работникам, работающими с инфекцией ковид-19», — говорится в заявлении, опубликованном в сообществе «Барнаул22» во «ВКонтакте».





По словам медиков, без специальных выплат остались все 23 санитара. Им отказали под предлогом «невыполнения должностных обязанностей»: «Но доказательств и замечаний не было. И это подтверждают проверки эпидемиологической инстанции. Все отработанные часы зафиксированы в журналах, которые находятся на постах в отделении».