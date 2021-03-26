«Барьерное ограждение мы с вами прокосячили»: Сергей Лозовский встретился с жителями Кузовлева

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В Администрации Октябрьского района прошла рабочая встреча по решению проблем в поселке Кузовлево, о которых жители рассказали ТВ2. Глава района Сергей Лозовский отчитался перед инициативной группой о том, с кем он уже провел переговоры и в какие сроки можно решить вопросы транспортной доступности, освещения, газификации и ремонта мостов.

Фото: ТВ2

Остановки для школьного автобуса. Этот вопрос, по словам Сергея Лозовского, решен. До 31 августа 2021 года по школьному маршруту появятся два остановочных павильона в обозначенных жителями точках. Ранее жители Кузовлева жаловались, что детей высаживают либо в сугробы, либо на дорогу, что не безопасно для жизни.

Транспортная доступность. По просьбе жителей будет увеличено количество рейсов 22 маршрута. Представитель владельца маршрута №22 сообщила, что невозможно пустить заказной автобус дополнительно. Владельцам автобусов запрещено собирать деньги с людей в заказных автобусах. Кто-то должен оплатить весь рейс сразу. Поэтому этот вариант не рассматривался, а было обсуждено два дополнительных времени 22 маршрута в 12.45 и 20.15. По поводу 12.45 договорились уже на дополнительный рейс, он будет включен в расписание. Плюс в субботу и воскресенье он будет тоже ходить. «Если жителям не подходит наше расписание, то мы готовы подстроиться под их интересы», - сказала представитель 22 маршрута.

По маршруту 131 вопрос пока прорабатывается.

Мост через Киргизку. По словам дорожников, Автодор проводил обследование моста и никаких серьезных повреждений не нашел. По предписанию ГИБДД ямки на мосту уже заделаны, пешеходные пролеты будут отремонтированы в летний период.

Кузовлевский мост через железную дорогу. Спикер Думы города Томска Чингис Акатаев, который принимал участие в рабочей встрече в администрации Октябрьского района, рассказал, что уже найдены 600 тысяч рублей на проектно-сметную документацию и ТГАСУ приступил к работе. Напомним, что мост через железную дорогу на Кузовлевском тракте (трасса Кузовлево – Авангард) уже полгода закрыт, людям приходится ездить в объезд и стоять в пробках. По словам жителей Кузовлева, если раньше они добирались до города за 5-10 минут, то сейчас это минимум 30-40 минут, если нет пробок. Кроме пустой траты времени, для них это еще и дополнительные расходы на бензин и обслуживание автомобилей. Подробнее об этом здесь.

Газификация. Глава Октябрьского района Сергей Лозовский сообщил, что для газификации поселка Кузовлево уже есть вся проектно-сметная документация. Нужно найти лишь деньги на разводку от центральной трубы к домам. Их пока нет. Чингис Акатаев добавил, что сейчас идут переговоры с ООО «Газпром газораспределение Томск» о том, что газовики могут взять на себя затраты, а город рассчитается за разводку в течение 3-4 лет. Точных сроков решения проблемы нет.

Уличное освещение. Сергей Лозовский сообщил, что администрация взяла на контроль эту проблему и сейчас просчитывается себестоимость ее решения. Сроков по наружному освещению пока нет.

На жалобу жителей Кузовлева, что постоянно скачет напряжение и вылетают электроприборы, Сергей Лозовский сообщил, что Центральные электрические сети взяли вопрос на контроль и обещают его решить. «Сети у нас старенькие, провода алюминиевые все. Сейчас переходят на двужильные, и они меньше подвергаются влиянию погодных условий. Энергетики взяли две недели, чтобы подумать, как решить проблему», — рассказал глава района.

Что касается дорожных ограждений, из-за которых жителям Кузовлева приходится теперь ходить до остановок по оживленной трассе с большегрузами, то, оказывается, их установили по жалобе одного из жителей поселка. Сергей Лозовский рассказал, что некий Владимир Небродовский заваливал письмами Администрацию президента, эти письма спускали в регион, в результате чего в один прекрасный момент вдоль трассы появились дорожные ограждения. Их установили на обочине, по которой ранее люди добирались до остановок.

Житель Кузовлева Владимир Чернов рассказал, что напротив усадьбы Небродовского через дорогу останавливается много большегрузов, потому что там находится «Восточная кухня». Небродовскому это не нравилось, и он просил установить ограждения от фур.

Татьяна Сайчук рассказывает, что в деревне никто не знал, что он пишет письма во все инстанции. «Когда нам начали устанавливать эти дорожные ограждения осенью прошлого года, то мы очень удивились этому. Сейчас из-за этих барьеров стали происходить аварии, машины врезаются в эти ограждения. Эти бордюры перегородили дорогу для всех. Теперь нам до пешеходного перехода приходится идти по трассе. Раньше мы ходили по обочине, а теперь там стоят эти дорожные ограждения. Мы даже не знаем, кто установил эти заборы. Их установили осенью за два дня – субботу и воскресенье. Теперь нам ни заехать, ни выехать нормально», — говорит жительница Кузовлева.

После того как установили дорожные ограждения вдоль поселка Кузовлево, Владимир Небродовский продал свою усадьбу и переехал в город. «Конечно, барьерное ограждение мы с вами прокосячили вместе, — подвел итог глава администрации Октябрьского района Сергей Лозовский. — Если бы вы, как сейчас, забили в колокола, то, может быть, этой чепухи бы и не было».

Депутат Думы города Томска Максим Забелин, к округу которого относится Кузовлево и который инициировал встречу в администрации Октябрьского района, подчеркнул у себя в телеграм-канале: «Как всегда, хочу отметить, что там, где появляется активность жителей, проблемы начинают решаться».