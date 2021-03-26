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26 марта,
2021
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«Барьерное ограждение мы с вами прокосячили»: Сергей Лозовский встретился с жителями Кузовлева

Виктория Мучник
Виктория Мучник
1 час назад

В Администрации Октябрьского района прошла рабочая встреча по решению проблем в поселке Кузовлево, о которых жители рассказали ТВ2. Глава района Сергей Лозовский отчитался перед инициативной группой о том, с кем он уже провел переговоры и в какие сроки можно решить вопросы транспортной доступности, освещения, газификации и ремонта мостов. 

Встреча в Октябрьском районе с инициативной группой из Кузовлева
Встреча в Октябрьском районе с инициативной группой из Кузовлева
Фото: ТВ2

Остановки для школьного автобуса. Этот вопрос, по словам Сергея Лозовского, решен. До 31 августа 2021 года по школьному маршруту появятся два остановочных павильона в обозначенных жителями точках. Ранее жители Кузовлева жаловались, что детей высаживают либо в сугробы, либо на дорогу, что не безопасно для жизни.

«Барьерное ограждение мы с вами прокосячили»: Сергей Лозовский встретился с жителями Кузовлева

Транспортная доступность. По просьбе жителей будет увеличено количество рейсов 22 маршрута. Представитель владельца маршрута №22 сообщила, что невозможно пустить заказной автобус дополнительно. Владельцам автобусов запрещено собирать деньги с людей в заказных автобусах. Кто-то должен оплатить весь рейс сразу. Поэтому этот вариант не рассматривался, а было обсуждено два дополнительных времени 22 маршрута в 12.45 и 20.15. По поводу 12.45 договорились уже на дополнительный рейс, он будет включен в расписание. Плюс в субботу и воскресенье он будет тоже ходить. «Если жителям не подходит наше расписание, то мы готовы подстроиться под их интересы», - сказала представитель 22 маршрута. 


По маршруту 131 вопрос пока прорабатывается.

Мост через Киргизку. По словам дорожников, Автодор проводил обследование моста и никаких серьезных повреждений не нашел. По предписанию ГИБДД ямки на мосту уже заделаны, пешеходные пролеты будут отремонтированы в летний период. 

Мост через Киргизку
Мост через Киргизку

Кузовлевский мост через железную дорогу. Спикер Думы города Томска Чингис Акатаев, который принимал участие в рабочей встрече в администрации Октябрьского района, рассказал, что уже найдены 600 тысяч рублей на проектно-сметную документацию и ТГАСУ приступил к работе. Напомним, что мост через железную дорогу на Кузовлевском тракте (трасса Кузовлево – Авангард) уже полгода закрыт, людям приходится ездить в объезд и стоять в пробках. По словам жителей Кузовлева, если раньше они добирались до города за 5-10 минут, то сейчас это минимум 30-40 минут, если нет пробок. Кроме пустой траты времени, для них это еще и дополнительные расходы на бензин и обслуживание автомобилей. Подробнее об этом здесь.

Кузовлевский мост
Кузовлевский мост

Газификация. Глава Октябрьского района Сергей Лозовский сообщил, что для газификации поселка Кузовлево уже есть вся проектно-сметная документация. Нужно найти лишь деньги на разводку от центральной трубы к домам. Их пока нет. Чингис Акатаев добавил, что сейчас идут переговоры с ООО «Газпром газораспределение Томск» о том, что газовики могут взять на себя затраты, а город рассчитается за разводку в течение 3-4 лет. Точных сроков решения проблемы нет.

Уличное освещение. Сергей Лозовский сообщил, что администрация взяла на контроль эту проблему и сейчас просчитывается себестоимость ее решения. Сроков по наружному освещению пока нет. 


На жалобу жителей Кузовлева, что постоянно скачет напряжение и вылетают электроприборы, Сергей Лозовский сообщил, что Центральные электрические сети взяли вопрос на контроль и обещают его решить. «Сети у нас старенькие, провода алюминиевые все. Сейчас переходят на двужильные, и они меньше подвергаются влиянию погодных условий. Энергетики взяли две недели, чтобы подумать, как решить проблему», — рассказал глава района.

Дорожные ограждения
Дорожные ограждения

Что касается дорожных ограждений, из-за которых жителям Кузовлева приходится теперь ходить до остановок по оживленной трассе с большегрузами, то, оказывается, их установили по жалобе одного из жителей поселка. Сергей Лозовский рассказал, что некий Владимир Небродовский заваливал письмами Администрацию президента, эти письма спускали в регион, в результате чего в один прекрасный момент вдоль трассы появились дорожные ограждения. Их установили на обочине, по которой ранее люди добирались до остановок.

«Барьерное ограждение мы с вами прокосячили»: Сергей Лозовский встретился с жителями Кузовлева

Житель Кузовлева Владимир Чернов рассказал, что напротив усадьбы Небродовского через дорогу останавливается много большегрузов, потому что там находится «Восточная кухня». Небродовскому это не нравилось, и он просил установить ограждения от фур. 


Татьяна Сайчук рассказывает, что в деревне никто не знал, что он пишет письма во все инстанции. «Когда нам начали устанавливать эти дорожные ограждения осенью прошлого года, то мы очень удивились этому. Сейчас из-за этих барьеров стали происходить аварии, машины врезаются в эти ограждения. Эти бордюры перегородили дорогу для всех. Теперь нам до пешеходного перехода приходится идти по трассе. Раньше мы ходили по обочине, а теперь там стоят эти дорожные ограждения. Мы даже не знаем, кто установил эти заборы. Их установили осенью за два дня – субботу и воскресенье. Теперь нам ни заехать,  ни выехать нормально», — говорит жительница Кузовлева. 


После того как установили дорожные ограждения вдоль поселка Кузовлево, Владимир Небродовский продал свою усадьбу и переехал в город. «Конечно, барьерное ограждение мы с вами прокосячили вместе, — подвел итог глава администрации Октябрьского района Сергей Лозовский. — Если бы вы, как сейчас, забили в колокола, то, может быть, этой чепухи бы и не было». 

Депутат Думы города Томска Максим Забелин, к округу которого относится Кузовлево и который инициировал встречу в администрации Октябрьского района, подчеркнул у себя в телеграм-канале: «Как всегда, хочу отметить, что там, где появляется активность жителей, проблемы начинают решаться».

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