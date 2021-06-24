Барельеф в память о Вячеславе Новицком установят на СибГМУ

Ранее сенатор от Томской области Виктор Кресс и другие общественные деятели и ученые Томска предложили назвать улицу или сквер в областном центре именем экс-ректора СибГМУ Вячеслава Викторовича Новицкого.

Спикер гордумы Чингис Акатаев на собрании Комиссии по регламенту и правовым вопросам рассказал, что к нему обратились две инициативные группы. Одна предложила установить барельеф в честь Новицкого на центральных воротах стадиона «Труд», так как Вячеслав Новицкий был ярым болельщиком. А вторая — установить барельеф Новицкого на СибГМУ, на здании факультетских клиник. Администрация и депутаты поддержали вторую инициативу.

«Университет все организационные, технические и финансовые вопросы по увековечиванию памяти берет на себя. Этот барельеф — лишь один из элементов. Мы еще готовим внутри университета мероприятия, например, в этом году проведем конференцию, посвященную 75-летию Вячеслава Викторовича», — рассказал проректор по внеучебной работе и социальной политике СибГМУ Александр Ратькин.

Специалисты городской администрации уже одобрили эскиз памятной доски. Она будет выполнена в том же стиле, что и другие мемориалы на фасаде этого здания.