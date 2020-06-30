Банку «Открытие» присвоен кредитный рейтинг AA+.ru

НКР отмечает сильные рыночные позиции банка, а также умеренную диверсификацию бизнеса и высокую достаточность капитала, несмотря на волатильность показателей рентабельности.





Умеренная склонность к риску обусловлена адекватным уровнем резервирования проблемных активов и хорошим качеством вновь сформированного кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг.





По оценкам НКР, структура фондирования банка достаточно диверсифицирована, кредитная организация обладает сильной позицией по ликвидности.





Среди факторов, повлиявших на присвоение банку «Открытие» рейтинга AA+.ru со стабильным прогнозом, агентство также выделяет высокую вероятность экстраординарной поддержки кредитной организации со стороны единственного акционера — Банка России.





Новости компаний