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30 июня,
2020
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Банку «Открытие» присвоен кредитный рейтинг AA+.ru

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Рейтинговое агентство НКР («Национальные Кредитные Рейтинги») присвоило банку «Открытие» кредитный рейтинг AA+.ru. Прогноз по рейтингу — стабильный.

Банку «Открытие» присвоен кредитный рейтинг AA+.ru

НКР отмечает сильные рыночные позиции банка, а также умеренную диверсификацию бизнеса и высокую достаточность капитала, несмотря на волатильность показателей рентабельности.


Умеренная склонность к риску обусловлена адекватным уровнем резервирования проблемных активов и хорошим качеством вновь сформированного кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг.


По оценкам НКР, структура фондирования банка достаточно диверсифицирована, кредитная организация обладает сильной позицией по ликвидности.


Среди факторов, повлиявших на присвоение банку «Открытие» рейтинга AA+.ru со стабильным прогнозом, агентство также выделяет высокую вероятность экстраординарной поддержки кредитной организации со стороны единственного акционера — Банка России.


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