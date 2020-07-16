Банки отказались выдать Томской области кредит в 7 млрд рублей

Томская область не смогла привлечь кредитные линии с суммарным лимитом 7 млрд рублей, сообщает Интерфакс.



«Аукционы на привлечение четырех возобновляемых и трех невозобновляемых линий признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок», говорится в сообщении со ссылкой на данные системы анализа закупок «Интерфакс-Маркер» (ранее — «СПАРК-Маркетинг»).



Как пояснил «Интерфаксу» представитель департамента финансов Томской области, в ближайшее время будут объявлены новые тендеры с тем же суммарным лимитом. По мнению региональных властей, отсутствие заявок - следствие низкой процентной ставки, прописанной в документации к аукционам.



«Аналогичная ситуация произошла во многих других регионах. (. . .) Есть постановление правительства, запрещающее субъектам привлекать кредиты коммерческих банков по ставке выше ключевой (ставки ЦБ РФ - ИФ) плюс 1%, что ниже рыночных ставок по кредитованию», - отметил представитель департамента. Напомним, что Совет директоров Банка России 19 июня 2020 года принял решение снизить ключевую ставку до 4,5% годовых.



Доходы бюджета региона на текущий год с учетом последних поправок утверждены в размере 79,601 млрд рублей, расходы - 82,926 млрд рублей, дефицит - 3,326 млрд рублей, или 5,7% расходов.



Госдолг Томской области на 1 июля составил 35,74 млрд рублей, в том числе 13,547 млрд рублей приходится на бюджетные кредиты, 16,197 млрд рублей - на ценные бумаги, 6 млрд рублей - на обязательства перед кредитными организациями. Верхний предел госдолга на 1 января 2020 года составляет 33,627 млрд рублей.