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04 марта,
2020
Новости

Банки могут перестать принимать плату за ЖКХ из-за отмены комиссий

ТВ2
ТВ2
44 минуты назад

Банки и платежные агенты предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения. По словам вице-президента Ассоциации банков «Россия» (АБР) Алексея Войлукова, банки разработали два предложения о компенсациях затрат на проведение платежей.


Согласно первому варианту, предлагается изменить осеннее постановление правительства так, чтобы траты банков на проведение платежей были включены в тарифы наравне с тратами на проведение платежей наличными через кассы ресурсоснабжающих компаний (их включение в тариф постановление не запретило), пишет РБК.


Второе предложение — разработать и прописать в законопроекте схему, при которой банк получателя платежа (управляющей компании) будет компенсировать траты на проведение платежа банку-отправителю. Это связано с тем, что банк-отправитель в случае принятия законопроекта не сможет взимать с плательщика комиссию, а банк-получатель платежа такую компенсацию получает по договору от управляющей компании или ресурсоснабжающей организации.


Законопроект об отмене комиссии внесли в Госдуму в феврале. Сейчас размер комиссии в среднем составляет 1 % с использованием дистанционного банковского обслуживания, 1,5 % через операционного работника и до 3 % при оплате через банковских платежных агентов, которым из суммы комиссии выплачивается вознаграждение.

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