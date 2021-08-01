Банк России спрогнозировал долгосрочную инфляцию в России

Инфляция в России станет долгосрочным явлением, в связи с этим ЦБ, вероятно, продолжит свою жесткую денежно-кредитную политику, сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью Financial Times, передает «Ъ». Она заявила, что опасения общественности по поводу роста цен составляют основу опасений банка.

Она считает, что инфляционные ожидания несут в себе риск побудить население запасаться товарами, тем самым спросом поднимая цены. Также есть риск возникновения требований о повышении заработной платы. Так как резкий рост цен на продукты питания «лишил якоря» инфляционных ожиданий рядовых россиян, и опросы показали, что потребители ожидают рост более чем вдвое по сравнению с прогнозируемым ЦБ годовым показателем.

«Мы начали таргетировать инфляцию позже, чем многие другие, и у населения недостаточно доверия, чтобы понять, что Центральный банк всегда будет принимать решения, чтобы вернуть инфляцию в нужное русло»,— сказала Эльвира Набиуллина.

Напомним, 23 июля совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 6,5% годовых.