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29 мая,
2020
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Новости

Банк «Открытие» запустил онлайн-рефинансирование кредитных карт других банков

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Банк «Открытие» одним из первых запустил сервис «Рефинансирование кредитных карт». С его помощью можно перевести задолженность по кредитной карте любого российского банка на кредитную карту «Открытия» и не платить по ней проценты в течение льготного периода до 120 дней. Сервис доступен в интернет-банке и в мобильном приложении на iOS, а уже в июле запустится и на платформе Android.

Банк «Открытие» запустил онлайн-рефинансирование кредитных карт других банков
Фото: пресс-служба банка

Перевод осуществляется без комиссии при условии, что карта другого банка будет закрыта в течение 92 дней со момента перевода. При этом справку о закрытии карты другого банка предоставлять не нужно.


Перевести задолженность с кредитной карты другого банка можно на любую кредитную карту «Открытия». Если кредитной карты еще нет, то ее можно оформить удаленно, на сайте банка.


«Услуга рефинансирования кредитных карт, несмотря на очевидный спрос со стороны пользователей, практически не представлена на российском рынке. Мы видим большой потенциал в развитии этого сервиса — для этого у нас есть простая и удобная технология онлайн-рефинансирования и карта «120 дней» без процентов и платежей. Мы рассчитываем, что новый сервис будет широко востребован и позволит нашим клиентам сэкономить на процентах по кредитным картам в это сложное время», — говорит начальник управления кредитных карт банка «Открытие» Федор Портных.


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