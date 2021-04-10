Банк «Открытие» запустил новую кредитную карту «Всё что надо»

«Всё что надо» – это кредитная карта премиального класса Visa Signature с льготным периодом до 120 дней, кэшбэком до 11% и привилегиями для путешественников: доступом в бизнес-залы, круглосуточным консьерж-сервисом, страхованием путешественников.

Кредитный лимит по карте расширен до 1,5 миллионов рублей, а также предоставляется возможность снимать наличные без комиссии по всему миру без ограничений.





Для клиентов с премиальным статусом карта «Всё что надо» выпускается и обслуживается бесплатно, а преимуществ становится еще больше.





Карту можно оформить в любом отделении банка «Открытие», в ближайшее время появится возможность также заказать ее на сайте и получить с бесплатной доставкой.