Банк «Открытие» запустил новую кредитную карту «Всё что надо»

«Всё что надо» – это кредитная карта премиального класса Visa Signature с льготным периодом до 120 дней, кэшбэком до 11% и привилегиями для путешественников: доступом в бизнес-залы, круглосуточным консьерж-сервисом, страхованием путешественников.
Кредитный лимит по карте расширен до 1,5 миллионов рублей, а также предоставляется возможность снимать наличные без комиссии по всему миру без ограничений.
Для клиентов с премиальным статусом карта «Всё что надо» выпускается и обслуживается бесплатно, а преимуществ становится еще больше.
Карту можно оформить в любом отделении банка «Открытие», в ближайшее время появится возможность также заказать ее на сайте и получить с бесплатной доставкой.
Наша новая карта рассчитана на взыскательных клиентов, – отмечает начальник управления кредитных карт банка «Открытие» Федор Портных. — Она объединила в себе всё, что важно пользователям кредитной карты: длинный грейс-период, высокий кэшбэк, премиальные сервисы и не только. Надеемся, что с новым продуктом наши клиенты получат максимальную выгоду и найдут в ней «Всё что надо».
Все преимущества и условия по карте доступны на сайте банка. С полным списком дополнительных привилегий и условий премиального обслуживания можно ознакомиться по ссылке.
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