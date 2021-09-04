Банк «Открытие» запускает акцию «Тест драйв» для малого бизнеса

С 1 сентября в банке «Открытие» стартует акция «Тест драйв» для компаний малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Она предусматривает обнуление всех самых важных платежей для компаний этого сегмента и продлится до конца года.

В акции могут участвовать клиенты, открывшие первый расчетный счет в банке «Открытие» и одновременно подключившие пакет услуг «Свой бизнес» в период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года.