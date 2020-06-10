Банк «Открытие» возобновил работу всех отделений в Томске и Томской области

Банк «Открытие» возобновил работу всех точек обслуживания клиентов в Томске и Томской области. Ранее, в период официально объявленного в России режима самоизоляции и «нерабочих дней», работало 60-70% отделений. Банк постепенно увеличивал количество открытых офисов по мере улучшения эпидемиологической ситуации и роста числа посетителей.

Офисы банка продолжат работать с соблюдением всех необходимых требований безопасности для клиентов и сотрудников. Во всех точках обслуживания нанесена необходимая разметка для социального дистанцирования посетителей. В офисах регулярно производится проветривание и дезинфекция. Уборка помещений, в которых работают сотрудники или присутствуют клиенты, а также обязательная обработка рабочих поверхностей, с которыми контактируют клиенты, будет проходить каждый час. Для сотрудников банка сохранится режим работы с использованием защитных масок и перчаток.





Сеть банка «Открытие» насчитывает 605 отделений в 73 регионах России. В Томске и Томской области работает 8 точек обслуживания банка.





Ознакомиться с графиком работы офисов и предварительно записаться на обслуживание можно в разделе «Офисы и банкоматы».





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