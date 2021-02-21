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21 февраля,
2021
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Новости

Банк «Открытие» вошел в ТОП-3 банков на рынке ипотеки вторичной недвижимости

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Банк «Открытие» вошел в тройку лидеров рынка ипотеки вторичной недвижимости по итогам 2020 года, по версии аналитического центра ДОМ.РФ. За минувший год банк на 14% увеличил продажи в этом сегменте, объем которых составил 44,1 млрд рублей.

Банк «Открытие» вошел в ТОП-3 банков на рынке ипотеки вторичной недвижимости

В общем объеме ипотечного бизнеса «Открытия» доля ипотеки на вторичном рынке по выдачам составляет 30%. Наибольший объем выдач пришелся на Москву и Санкт-Петербург (порядка 29% и 11% в общей выдаче на вторичном рынке соответственно). Замыкает тройку лидеров город Новосибирск (с долей 4% в общей выдаче на вторичном рынке). Наиболее популярным среди заемщиков стало жилье комфорт-класса – 95% общей выдачи на вторичном рынке.
 
«Несмотря на рост спроса на первичном рынке недвижимости, подогретый Госпрограммой, нам удалось значительно нарастить свой бизнес и в сегменте готового жилья, – комментирует Нина Крючкова, заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка «Открытие». – Наши условия по ипотечному кредитованию на сегодняшний день одни из самых интересных на рынке, а процедура оформления – быстрая и удобная для клиента. Это позволило нам войти в число лидеров в сегменте, и мы будем продолжать укреплять свои позиции в этом году».



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