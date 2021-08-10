Банк «Открытие» вошел в тройку лидеров рынка ипотеки вторичной недвижимости

По данным аналитического отчета ДОМ.РФ и Frank RG, банк «Открытие» вошел в тройку лучших банков по объему выданных в июне кредитов на готовое жилье. За месяц банк увеличил продажи в этом сегменте на 24%.

В июне этого года «Открытие» выдал более 1,7 тысячи ипотечных кредитов на вторичном рынке на общую сумму 5,6 миллиардов рублей. Регионами-лидерами по объему выданного стали Москва (24%), Санкт-Петербург (14%) и Краснодар (5%).

В банке «Открытие» ипотеку на готовое жилье можно оформить по ставке от 7,9% годовых, с суммой кредита до 50 миллионов рублей. Максимальный срок кредитования — до 30 лет. Подать заявку на кредит можно как в офисе банка, так и онлайн — с возможностью получения моментального предварительного решения.