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Банк «Открытие» вошел в топ-3 по темпам роста ипотечного кредитования в 2021 году

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Банк «Открытие» нарастил ипотечный портфель в 2021 году на 33%, до более чем 326 миллиардов рублей, и занял второе место по темпам роста ипотечного кредитования среди российских банков.

Ипотечный портфель банка вырос по итогам прошлого года больше, чем в среднем по рынку и в банках топ-20.

За 2021 год банк «Открытие» выдал ипотечных кредитов на 154 миллиарда рублей и занял по этому показателю четвертое место. Треть всех выданных в 2021 году кредитов составила ипотека на покупку вторичной недвижимости. Еще 22% пришлось на программу льготной ипотеки с господдержкой.

По словам вице-президента, лидера трайба «Ипотека» банка «Открытие» Нины Крючковой, чтобы расти и удерживать лидерские позиции на ипотечном рынке, банк обеспечивает клиентам привлекательные условия кредитов и удобство обслуживания. «В 2021 году мы активно развивали цифровые сервисы и дистанционные каналы продаж — в том числе, электронные сделки и возможность выездного оформления ипотеки по адресу клиента. Оформление ипотечного кредита становится все более простым, быстрым и удобным. Ипотека «в два клика» — это уже реальность», — отмечает она.

«Открытию» удалось в прошлом году существенно повысить удовлетворенность клиентов ипотечными сервисами банка. «Поддерживать привлекательные условия банку помогают собственные спецпрограммы с партнерами-застройщиками и государственные программы льготной ипотеки. Нам есть что предложить клиентам, которые хотят жить в квартире своей мечты», — заключила Крючкова.

Подать заявку на ипотечный кредит можно как в офисе банка «Открытие», так и онлайн, с возможностью получения моментального предварительного решения. Полный список всех условий и преимуществ ипотечных программ доступен на сайте банка.

 

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