Банк «Открытие» вдвое увеличил объемы кредитования в Томской области

По итогам девяти месяцев 2020 года банк выдал населению и бизнесу Томской области 6 млрд рублей заемных средств. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2019 года. Наибольший рост отмечен в кредитовании крупного бизнеса – объем выдач составил 3,2 млрд рублей, что в 2,7 раза больше объема выдач 9 месяцев 2019 года.

​Наиболее пострадавшему от пандемии сектору — малому и среднему бизнесу — было выдано 62 кредита на 1,5 млрд рублей, что более чем в два раза превышает количество и на 20 % объемы выдач аналогичного периода 2019 года. В увеличении объемов выдач бизнесу существенную роль сыграли запуск программ господдержки и реализация собственных программ помощи и рефинансирования кредитов.





Ипотечных кредитов было выдано в 2,6 раза больше, чем за 9 месяцев прошлого года, 460 млн рублей. Количество выдач выросло в 2,2 раза, до 256 штук. Импульсом такого роста стал запуск программы господдержки по ипотеке, а также рефинансирование кредитов под более низкую процентную ставку, чем в тот период, когда они были взяты первоначально.





Несмотря на непростую ситуацию, банку «Открытие» в Томской области удалось на треть нарастить объемы потребительского кредитования – нецелевых кредитов было выдано на 641 млн рублей. Также по сравнению с аналогичным периодом 2019 года удалось вдвое увеличить количество выданных кредитных карт.