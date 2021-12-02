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Банк «Открытие» увеличивает доходность по накопительным счетам до 7% годовых

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Банк «Открытие» повышает ставку по накопительному счету «Моя копилка». Получить максимальную доходность до 7% годовых клиенты могут при подключении опции повышения процентов за счет бонусных рублей.

Повысить ставку по накопительному счету можно в один клик, нажав в разделе программы лояльности МАКС в мобильном или интернет-банке «Повысить ставку». Далее необходимо выбрать срок повышения и подтвердить свой выбор. Базовая ставка по накопительному счету установлена на уровне 6% годовых. Накопительный счет можно открыть как в офисе, так и в удаленных каналах банка.

Более подробно ознакомиться с условиями по накопительным счетам можно на сайте банка.

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